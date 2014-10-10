需求不振引发原油价格战 沙特最大对手就在身边

路透纽约/新加坡10月10日 - 科威特，是沙特阿拉伯的传统海湾盟国。但在原油市场份额争夺战日益激烈的情况下，科威特正在向沙特发起挑战，向亚洲买家出售的原油价格较可比沙特原油贴水处于10年来最阔水平。

科威特降低对亚洲出口原油价格，沙特和伊拉克等其它中东产油国也在降价，加剧了亚洲地区油市的竞争。由于原油价格大幅下跌，一些石油输出国组织(OPEC)成员国的国家预算受到威胁。

美国页岩油产量不断增长，而欧洲经济则处于迟滞状态，因此二者对于中东原油的需求都在减弱。这也促使中东各国更加重视保持和扩大仍在不断增长的亚洲市场的份额。

“现实情况是亚洲中质含硫原油市场越来越拥挤，”咨询公司Medley Global Advisors的资深董事总经理Daniel Sternoff表示。

“我不会说这是价格战，但有明显迹象显示各方都在加强价格竞争。”

路透数据显示，10月科威特原油已经比沙特阿拉伯的阿拉伯中质原油(Arab Medium grade)官方售价(OSP)每桶低0.50美元，为2004年以来最阔的贴水。

作为石油输出国组织(OPEC)的二号产油国的伊拉克，其巴士拉轻质原油较阿拉伯中质原油的贴水也为一年来最阔。此前亚洲买家因担忧伊拉克的混乱局势将导致供应中断，从而停止购买伊拉克的指标原油。

科威特、伊拉克和伊朗通常根据沙特的OSP来调整各自的原油价格，不过随着沙特在10月1日连续第四个月下调原油价格，这三个国家或勉力采取为保护市场份额的对应措施。

上周沙特阿拉伯将对亚洲客户11月的官方石油价格大幅下调，发出迄今最为清晰的信号，即该国加大马力争抢原油市场份额。

在本周末前科威特和伊拉克可能将11月油价较10月至少下调0.70美元，保持与沙特中质原油降价一致的步伐，不过一些亚洲买家呼吁更大的科威特油价降幅。

北亚一炼厂交易员称，“科威特原油现在很贵，所以调价幅度应该更大。我认为比阿拉伯中质油低60-70美分合适。”

**面临非洲和美洲的竞争**

交易商称，自去年以来，科威特原油较阿拉伯中质原油的贴水已经翻倍，因为伊拉克充足且价格更低的原油抢占了市场份额，而且西方放宽对伊朗的制裁以后，该国石油出口增长。

海关和路透数据显示，今年头八个月，亚洲四大原油买家--中国、印度、日本和韩国日均进口的科威特原油仅略高于110万桶，低于去年的日均140万桶。

为了促进出口，科威特今年8月与中国的中石化签署一份新的10年期供应协议，科威特提供运输并采用更具竞争力的成本加运费价(CFR)，将供应量增加近一倍。

在另一份协议中，科威特还锁定2015年对菲律宾炼厂Petron的石油供应。

全球市场供应充足，已经使天平向有利于亚洲买家的方向倾斜，它们降低对中东原油的依赖，转向非洲和美洲价格更低的原油。

美国能源资料协会(EIA)周二表示，这就要求石油输出国组织(OPEC)明年减少供应。EIA削减了全球原油需求增长预估，对OPEC产量预估的下调幅度甚至更大。

这将使亚洲中质油市场的竞争非常关键，即API比重指数介于28-38度的原油。石油咨询公司Wood Mackenzie预计，2013-2020年亚洲对这类石油的进口将增长逾200万桶/日。(完)

(编译 张涛/田建华/李春喜 审校 艾茂林/高琦)

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