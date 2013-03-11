布兰特原油期货下滑 因中国工业生产数据疲弱

* 中国1-2月工业增加值增幅为去年10月来最低

* 沙特上调2月原油产量－消息人士

* 关注本周OPEC，EIA和IEA发布的月报

路透纽约3月11日 - 布兰特原油期货周一下滑，受中国经济数据令人失望打压，但技术性支撑和美元回软限制了布兰特原油期货跌幅，并扶助美国原油期货小涨。

中国国家统计局周六公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长9.9%，增幅为2012年10月来最低。2月份的居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%，其中食品价格同比涨幅达到6%。

一业内消息人士周六表示，沙特2月产油量高于前月，尽管向客户供油量减少，消息周一也有助于打压油价。

Citi Futures and OTC Clearing能源期货专家Tim Evans表示，“原油市场转跌...因中国工业生产数据不及预期，且沙特据称2月产量高于1月。”

布兰特4月原油下滑0.63美元，结算价报每桶110.22美元，盘中低见109.53美元。预计在200日移动均线切入位109.26美元上方有支撑。

美国4月原油期货小升0.11美元，结算价报每桶92.06美元，盘中走势继续波动。美国原油期货一度大跌逾1美元报90.89美元，逼近略高于100日移动均线切入位90.84美元支撑位后反弹。

美国取暖油期货跌约0.5美分，美国汽油期货回落超过5美分。

市场将关注本周二石油输出国组织(OPEC)和能源资料协会(EIA)的月报以及周三国际能源署(IEA)的月报。

投资人也将关注美国石油协会(API)和EIA公布的上周美国原油库存数据。根据路透周一对分析师的访查，市场预计上周美国原油库存增加，汽油和馏分油库存减少。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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