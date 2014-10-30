油价下滑约1% 因美元上涨和担心美国提早升息

路透纽约10月30日 - 原油价格周四下跌1%，在之前两日上涨后恢复下行趋势，因投资者押注美国升息将早于之前的预期，令美元上涨，以及交易商预计石油输出国组织(OPEC)11月会议减产的机会很小。

布兰特原油和美国原油周三均上涨约1%，因最新一周美国原油库存增加幅度小于预期，令之前两周原油库存膨胀向油市施压的情况结束。

不过，今日油市人气再度转弱，因美联储周三宣布结束购债后，美元升至三周高位。

美国商务部周四公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。该报告也增强投资者对经济的信心，令他们提前美国升息预期。

“市场回到美国经济将引领美国升息的讲法，导致美元上涨，压低油价和所有商品价格，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

布兰特12月原油LCOc1收低0.88美元，报每桶86.24美元，之前低见85.92美元。美国原油CLc1收跌1.08美元，报每桶81.12美元，日低在80.80美元。

两份原油合约在尾盘短暂缩减跌幅，美股延续涨势。

石油交易商对近期OPEC油长发表的讲话保持警惕，他们预计11月27日举行的OPEC会议对缓解许多人对原油供过于求的忧虑可能帮助不大。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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