油价跌至四年低点 OPEC会议减产希望渺茫

路透新加坡11月27日 - 布兰特原油价格周四跌至每桶76.30美元下方的四年低位，因石油输出国组织(OPEC)本周会议看来可能不会决定减产来支撑油价。

OPEC的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。“GCC已达成一致，”沙特阿拉伯石油部长欧那密对记者表示，指的是海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)，包括沙特、科威特、卡塔尔和阿联酋。“我们坚信OPEC会取得统一的立场。”

新加坡Phillip Capital分析师的Daniel Ang周四表示，“从OPEC会议前气氛来看，油价上涨的梦想已幻灭。”

部分分析师表示，如果OPEC不大幅减产，由价可能跌至每桶60美元。

指标布兰特原油期货LCOc1一度跌逾1美元，至每桶76.28美元，为2010年9月以来最低。美国原油期货CLc1跌幅也一度超过1美元，至日低每桶72.61美元。

0444 GMT，两种指标原油扳回部分跌幅，分别报每桶76.62美元和72.82美元。

中国和美国石油库存增加提高了可利用的供应，进一步打压油价。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，11月21日止当周原油库存上升190万桶，分析师原预期增加46.7万桶。

中国的石油战略储备估计较已公布的官方计划高出一倍，这个全球最大的能源消费国利用油价下滑的时机加强在全球油市的地位。据业内和咨询机构编纂的数据，中国目前拥有相当于近30天原油进口量的石油储备，远超过官方计划的15天。(完)

(编译 李婷仪/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)

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