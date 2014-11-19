分析：油价暴跌将遏制美国油井钻探成本

路透纽约11月18日 - 低油价威胁到石油生产商的利润，但从某种意义上来说却可能是一种恩赐，因为它迫使石油服务公司把钻头、水泥和石油萃取用管道的价格维持在低位，即便最大的油服产品制造商中有两家合并。

美国哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)周一表示，将以约350亿美元现金加股票收购贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)，打造一家油田技术服务巨擘，挑战行业老大斯伦贝谢(SLB.N)。

哈里伯顿和贝克休斯分别位列油田服务行业的第二和第三。一些专家担心二者合并将削弱竞争，并可能推高钻探用关键物资的价格。

根据提交的文件，贝克休斯和哈里伯顿的半数现有业务都在美国。两家公司若合并，则将控制石油生产供应链的部分关键且成本高昂的环节，并在钻孔灌浆和水力压裂等领域赶超斯伦贝谢。

不过，由于供应处于纪录高位，油价自6月以来累计下跌30%，可能阻止合并后的新公司推高开采美国页岩层所需工具的价格，从而为考虑明年削减成本的石油企业提供喘息空间。

“市场定价将由美国的压裂泵供需情况来决定，明年可能会供大于需，可能到2016年也是如此，”Guggeheim Securities分析师Michael Lamotte表示，“我不认为这两家公司合并会造成定价权问题。”

该交易远未完成，而且当这两家公司真的开始合而为一运营时，届时的油价水准也没人知道。但当该交易宣布时，高管们都急欲平息有关竞争问题的担忧。

哈里伯顿执行长David Lesar在本周有关合并的电话会议上表示，该交易“可以帮助我们的客户压低(每桶)成本；如果我们可以证明有办法降低他们的成本，他们就会支持该交易，我相信我们能做到这点。”

据Spears and Associates及Cowen and Co.数据，哈里伯顿和贝克休斯合并后，目前将在全球油井灌浆市场持有51%的市占率，并拿下39%的压裂市场。

专家们表示，该交易整并了产油过程中成本最高的两个环节。钻探和压裂占到成本的大部分，但在钻探后，油井套管和灌浆也是一大笔开销。

过去十年的中段，油井钻探成本飙升，因企业寻求通过水力压裂法和水平钻井等新技术，在很难进行钻探的地区开展工作。

虽然北达科他州等地区的一些油井钻探成本仍高达1,000万美元，但自2010年以来，很多水力压裂成本已经持稳或下降，因为钻探企业找到了钻探页岩的更简化方式。Eagle Ford的钻井成本可以达到450万-900万美元。

咨询公司Spears and Associates副总裁Richard Spears表示，哈里伯顿和贝克休斯合并后，仍面临价格压力，由于面临来自较小同业的竞争。CalFrac Services(CFW.TO)、Weatherford (WFT.N)和Fortis Energy Services(FTS.N)等较小同业的区域竞争力很强。

“虽然在整个国家来说，哈里伯顿和贝克休斯一起将占据很大的市场份额，但钻探行业跟房地产业很像：位置非常重要，”Spears说，“这也是为什么这两家公司合并后，钻探价格也不会大幅增加的原因。”(完)

(编译 许娜/戴素萍/杜明霞；审校 徐文焰/朱晓军)

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