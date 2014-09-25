油价持稳 因供应充裕及美元强劲抵消对中东局势的担忧

路透纽约9月25日 - 布兰特原油期货周四持稳，美国原油期货小跌，交投震荡，因供应充裕及美元强劲大致盖过了对中东冲突可能影响产出的担忧。

利比亚National Oil Corp高管周四表示，该国石油日产量增至92.5万桶，主要El Sharara油田日产量达到20万桶。

美元触及四年高位，因美国公债较可比德债利差扩阔至近15年最宽，而全球股市大跌，因美元上扬可能令盈利下滑。