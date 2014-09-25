油价持稳 因供应充裕及美元强劲抵消对中东局势的担忧

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透纽约9月25日 - 布兰特原油期货周四持稳，美国原油期货小跌，交投震荡，因供应充裕及美元强劲大致盖过了对中东冲突可能影响产出的担忧。
利比亚National Oil Corp高管周四表示，该国石油日产量增至92.5万桶，主要El Sharara油田日产量达到20万桶。
美元触及四年高位，因美国公债较可比德债利差扩阔至近15年最宽，而全球股市大跌，因美元上扬可能令盈利下滑。
布兰特11月原油期货LCOc1升0.05美元，至每桶97.00美元，盘中在96.22-97.56美元之间波动，周三盘中触及2012年7月以来最低95.60美元。
美国原油期货CLc1下滑0.27美元，收报每桶92.53美元。
近月美国RBOB汽油期货RBc1升约0.05美元，因美国炼厂故障令近月合约较次月合约RBc2溢价盘中升至20美分。
利比亚东部油港Hariga官员表示，已经从为期八个月的示威者封锁中全面恢复运作，每日原油出口量超过12万桶。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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