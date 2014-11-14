《热点透视》为油价的惨痛跌势寻找理论依据

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas
路透伦敦11月13日 - 石油专家可以解释油价为何自6月以来下跌30%。不管市场走势如何，他们都要拿出理由，这就是他们的工作。但在这些夸夸其谈的背后，并没有多少真知灼见。
在9月9日之前，专家们冥思苦想是为了证明油价的超常稳定性有其合理之处。布兰特原油价格连续448个交易日都在每桶108美元上下浮动，幅度不超过8%，波动性为数十年来最低。多数权威人士普遍将这归功于石油输出国组织(OPEC)特别是沙特的平衡掌控、产油国内战以及美国页岩油产量的飞速增长。
认为OPEC发挥作用的一派已被迫迅速转变观点，现在称OPEC突然丧失了影响力，或者说沙特已经转变策略。两种说法可能都正确的，但究竟为何发生变化，他们还是说不清楚。
那些受传统市场经济学熏陶的评论人士则面临更大的困难，他们推崇冷静地分析供需面因素，而不愿意讨论市场统治者那些也许高瞻远瞩也许荒唐无理的决策。在他们的模型中，油价只是一些因素交互作用的结果，这些因素包括生产的平均或边际成本、产品获得的难易程度、需求增长的速度以及融资成本及难易程度。这种模型竭尽各种理由，说明这些因素自去年夏季以来已有很大改变，足以证明油价自由落体般的跌势是合理的。
石油专家或许觉得困惑，但经济学家在分析油价突然下滑对全球经济的影响时，应该很有把握。他们的模型告诉他们，消费者会欢迎这种相当于减税的变化。燃料支出方面省下的钱会用在别处，加快国内生产总值(GDP)成长的速度。
不过，这一理论现在看起来有点站不住脚。油价下跌也可能加速全球通胀回落，如果物价下跌演变成薪资下降，高负债者会更加苦不堪言。燃料方面节省下来的钱也许只能用来加快还债。除此之外，产油国收入受损，金融市场的石油资金减少，可能也会让人惴惴不安。这就难怪多数宏观经济学家不愿去想油价的问题了。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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