乌克兰紧张局势和经济数据推高油价 但8月连跌第二个月

路透纽约8月29日 - 尽管原油价格周五上涨，但8月连跌第二个月，因担忧乌克兰危机不断升级，将可能引发进一步制裁，且美国经济数据预示全球最大石油消费国美国需求强劲。

美国原油期货连续第四日上升，此前数据显示，尽管美国7月消费者支出下滑0.1%，但8月消费者信心升至七年高位。

供应管理协会(ISM)8月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至三个月高位64.3，7月为52.6，预估为56.0。这是该指数自1983年7月以来最大的月度涨幅。数据直指制造业活动持续强劲。

“强劲的芝加哥采购经理人指数令人们想到，可能一些经济活动的结果将很快从需求数字中反映出来，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

布兰特原油上涨，此前乌克兰政府称俄军进入乌克兰领土，支持亲俄叛军，使乌克兰冲突加剧，并引发乌克兰的西方盟国作出回应，而且，投资者担心任何新的制裁行动将可能针对俄罗斯的能源行业。

10月布兰特原油LCOc1上升0.73美元，收报每桶103.19美元，美国原油CLc1上涨1.41美元，收报每桶95.96美元。

美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收窄至7.23美元，此前触及两周来最窄的7.19美元，且较周四的9.15美元收窄约2美元。

美国将迎来劳工节长周末假期前，两份指标原油合约在周五接近收盘时上涨。

尽管油价周五上涨，但美国和布兰特原油均连跌第二周，在8月，布兰特原油跌2.8%，美国原油挫跌2.3%。

自6月触及九个月高位后，欧洲指标原油合约累计下跌超过12%，在上周触及14个月低点，因需求疲弱，导致原油供应过量。

路透周四公布的一项交易商调查显示，中国原油进口量激增至接近历史高位，9月西非对亚洲的原油出口将大幅提高。且北海市场原油供应仍然充足。

周四公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)8月的石油产量较7月增加，因利比亚供应回升及安哥拉和伊朗增产盖过了伊拉克产量进一步下滑的影响。根据路透调查，8月OPEC石油日均产量达3,015万桶，高于7月的3,006万桶。此份调查基于航运数据及油企、OPEC和咨询公司消息人士提供的信息。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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