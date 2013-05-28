油价大涨超过1美元 因股市上扬及中东局势紧张

* 美国消费者信心指数创下2008年来最高

* 股市上扬，因有迹象显示央行提供更多支撑

* 道指创下纪录收盘高位

* 叙利亚内战升级，因欧盟结束武器禁售

路透纽约5月28日 - 布兰特原油期货周二大涨超过1美元，因美国消费者乐观情绪及有迹象显示央行坚持放宽货币政策，而中东紧张局势升温也支撑油价。

布兰特原油期货录得5月初来最大单日升幅，结算价升幅超过1.5%。

美股走强，道指再一次创下纪录最高收位，结束股市今年首次出现的三日跌势，此前多个国家央行称将继续执行其旨在促进全球经济成长的货币政策，使投资人感到安心。

美国经济谘商会周二公布，5月美国消费者信心指数上升至76.2，为2008年2月来最高。4月数据被上修为69.0，前值为68.1.路透访问的分析师预估中值显示，5月消费者信心指数料为71.0.随着经济显露改善迹象，预计对原油的需求也会增加。

7月布兰特原油期货一度大涨2美元，结算价升1.61美元，或1.57%，结算价报每桶104.23美元。

美国原油期货升0.86美元，结算价报95.01美元。

分析师也表示，叙利亚内战升级可能引发中东更多冲突，也给油价带来地缘政治风险溢价。全球海上原油供应约两成来自中东。

市场下一焦点将是石油输出国组织(OPEC)周五在维也纳的会议，尽管根据参加会议的代表预计，OPEC将维持政策不变。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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