版本:
中国
国际财经 | 2013年 6月 13日 星期四 07:20 BJT

国际油价小幅上涨 需求前景疲弱抑制涨幅

* 主要原油组织下调原油需求增长预估

* 原油价格上涨，因美元走弱

* EIA称最新一周美国原油库存增加252万桶

路透纽约6月12日 - 原油价格周三小幅收涨，但升幅受限，因原油需求增长预估被下调，且原油供应充裕。

近月布兰特原油期货涨0.53美元，结算价报每桶103.49美元，此前高见104.10美元。7月布兰特原油合约将在周四到期。8月布兰特原油期货涨0.59美元，结算价报每桶103.56美元。

近月美国原油期货升0.50美元，结算价报每桶95.88美元。

国际能源署(IEA)周三报告称，全球经济疲弱将限制今年的石油需求增长，多数OECD国家的需求明显下降。

IEA称，中国方面，“经济增速放缓及3月/4月消费数据低于之前预期”支持需求正在下降的观点。

石油输出国组织(OPEC)和美国能源资料协会(EIA)周二均下调其全球原油需求增长预估值。

EIA称，美国一周原油库存增加252万桶，至3.9381亿桶，预估为减少70万桶。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加900万桶。

交易商说，市场持续忧虑利比亚及苏丹及其他产油国供应受到干扰，为油价提供一些支撑。

周三美元走软，也支撑油价。美元兑一篮子货币.DXY低见80.748，为2月20日来最低。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐