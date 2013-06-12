国际油价小幅上涨 需求前景疲弱抑制涨幅

调查：澳洲央行4月会议料维持利率在纪录低位不变
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)
* 主要原油组织下调原油需求增长预估
* 原油价格上涨，因美元走弱
* EIA称最新一周美国原油库存增加252万桶
路透纽约6月12日 - 原油价格周三小幅收涨，但升幅受限，因原油需求增长预估被下调，且原油供应充裕。
近月布兰特原油期货涨0.53美元，结算价报每桶103.49美元，此前高见104.10美元。7月布兰特原油合约将在周四到期。8月布兰特原油期货涨0.59美元，结算价报每桶103.56美元。
近月美国原油期货升0.50美元，结算价报每桶95.88美元。
国际能源署(IEA)周三报告称，全球经济疲弱将限制今年的石油需求增长，多数OECD国家的需求明显下降。
IEA称，中国方面，“经济增速放缓及3月/4月消费数据低于之前预期”支持需求正在下降的观点。
石油输出国组织(OPEC)和美国能源资料协会(EIA)周二均下调其全球原油需求增长预估值。
EIA称，美国一周原油库存增加252万桶，至3.9381亿桶，预估为减少70万桶。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加900万桶。
交易商说，市场持续忧虑利比亚及苏丹及其他产油国供应受到干扰，为油价提供一些支撑。
周三美元走软，也支撑油价。美元兑一篮子货币.DXY低见80.748，为2月20日来最低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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