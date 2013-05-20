原油收升 因美元下跌及供应令价格承压

* 美国原油库存仍然高企，路透调查预期最新一周库存将下降

* 美联储会议记录将在周三公布

路透纽约5月20日 - 原油价格周一上涨，因美元下跌，但原油供应充裕限制了油价升幅。美股今日徘徊在纪录高位附近。

美元兑欧元扩大跌幅，因外汇交易商降低对美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克将暗示缩减购债规模的预期。

美元兑一篮子六种货币.DXY下跌0.6%，至83.764。

摩根士丹利资本国际全球指数.MIWO00000PUS升0.51%，至2008月6月以来最高。

7月布兰特原油小升，至每桶105美元以上，盘中触及105.31美元的高位，但无法守住所有升幅。布兰特原油收高0.16美元，结算价报每桶104.80美元，突破50日移动均线。

6月美国原油期货收高0.69美元，或0.72%，结算价报每桶96.71美元。美国原油留守在10日和15日移动均线上方。该合约将在周二收盘时到期。

原油多头尝试推升油价，但库存高企限制油价升幅。Tradition Energy分析师Gene McGillian说，美国原油期价越接近今年高位每桶98美元，面临的阻力就越大。

国际能源署(IEA)预期，在供应增加的同时，2013年原油需求增长减弱。

根据美国能源资料协会(EIA)提供的数据，在5月3日当周，美国原油商业库存触及3.955亿万桶，为EIA自1982年开始编纂纪录来的最高水平。

尽管自该周以后，原油库存有所下降，但仍然高企。路透访问七位分析师的初步调查结果周一预计，原油库存将连续第二周减少，因炼厂活动增加和进口下降。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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