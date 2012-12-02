国际油价收高 11月录得8月来首个月度升幅

* 美国议员在预算协议磋商上仍然困难重重

* 埃及政治危机引发地缘政治忧虑

路透纽约11月30日电---原油价格周五上涨,录得8月来首月上涨,因市场持续平衡美国预算的政治僵局对需求构成的风险及忧虑中东供应中断这两项因素.

国际指标布兰特原油在11月上涨2.3%,期间以色列和巴勒斯坦武装份子发生冲突,且埃及动荡,发市场忧虑全球原油供应,北海和尼日利亚出口问题原本已影响全球供应.

在11月,投资人持续忧虑经济举步为艰及其对燃料消费带来的影响,令油价承压.过去一周,市场焦点转向美国议员对达成预算协议及避开财政悬崖作出的努力.规模达6,000亿美元於明年开始实施的自动削减预算措施及在今年底到期的税务优惠,有可能拖累全球最大原油消费国美国滑入经济衰退.

周五交投震荡,市况清淡,因市场仍然密切关注美国预算僵局的最新变动.

美国总统奥巴马则表示,"一小撮"共和党人将中产阶级减税作为保持富人减税筹码的做法让人无法接受.美国众议院议长贝纳称,与白宫间的财政悬崖磋商陷入僵局.

近月布兰特原油上扬0.47美元,结算价报每桶111.23美元,升穿50日移动均线切入位110.57美元.近月合约在10月收报每桶108.70美元.

美国原油期货收高0.84美元,报每桶88.91美元,升穿50日移动均线切入位88.63美元,本月该合约升3.1%.在结算前,买盘加剧,推动合约触及88.99美元的日内高位.

交易商也消化了10月美国消费者支出在五个月来首次下跌,个人所得持平的数据,暗示第四季经济增长可能放缓.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 88.91 0.84 1.0% 87.47 88.99 201,069 249,744

2月原油 89.49 0.83 0.9% 88.09 89.59 56,012 53,683

12月RBOB汽油 2.7614 -0.0256 -0.9% 2.7539 2.8016 6,550 31,492

1月RBOB汽油 2.7303 -0.0031 -0.1% 2.7150 2.7449 42,435 50,637

12月取暖油 3.0413 0.0007 0.0% 3.0296 3.055 8,077 24,160

1月取暖油 3.0607 0.0038 0.1% 3.0455 3.0728 48,522 56,364

ICE合约

1月布兰特 111.23 0.47 0.4% 110.25 111.34 154,188 254,908

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 398,524 451,008 499,471 1,533,668 11,535

汽油 102,594 122,394 135,967 277,063 -6,056

取暖油 113,426 129,667 151,660 300,069 3,015(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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