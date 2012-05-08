产油国收入劲增惠及中国出口结构升级

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 原油和商品价格大涨为某些经济体带来额外收益
* 中国的附加价值出口份额增加
* 分散出口市场将有助於减轻欧盟市场带来的不确定性
记者 Nick Edwards 编译 张明钧/兰秀娟/王冠中
路透北京5月7日电---1万亿美元石油衍生的贸易收益发生时点来的恰到好处,协助中国企业向价值链的高端迈进,并协助这全球最大出口国调整经济结构.
多个生产原油及其他商品国家呈现快速成长,利用近期价格上涨的收益来买进中国出口品,中国总值约2万亿美元出口中约有半数即由这些国家所买下.
但对於中国而言,更重要的在於它们正买进具有附加价值的产品,如建筑设备、大型基础建设产品以及网络设备等等,而北京当局希望这些产品能够成为出口导向工厂的发展重心.
"大宗商品价格上涨过後,相关出口国有了大笔收益,而这些国家正将这部分资金投进全球贸易体系,"法国兴业银行驻香港的中国经济分析师Yao Wei向路透表示.
"的确可以从其他新兴经济体看到中国出口的曙光."
浏览中国经济增长、贸易与产出概略图表,请点选(link.reuters.com/fut96s)
过去十年来,中国出口导向的经济扩张有很大程度上得益於加工贸易--进口原物料及零组件以组装产品,然後将产品销往海外.
但现在,中国出口的价值来源正在改变.
有越来越多的新订单是来自於发展中国家,他们买进工业产品以改善基础建设,这些产品具有庞大的国内附加价值,利用原先需要进口、如今可以本地生产的零组件.
随着生产技能及产品线的提升以满足新客户群的需求,这种贸易重点的转变或令国内经济受惠更深.
**提升附加值**
谘询公司龙洲经讯(GK Dragonomics)的分析师计算得出,国内附加值在加工贸易中占30-50%,但在所谓的"一般"贸易中占70-90%.
2011年一般贸易在中国出口商品中的占比在48%左右,2001-05年为41%.一般贸易中的出口产品是由国内制造的元件组装而成.
提升出口商品的国内附加值及拓展出口商品新销路的联合效应,或许能够再给予中国的出口增长、就业和财富创造一个长达十年的支撑.
"中国政府热切鼓励这一趋势的原因,也就显而易见了,"龙洲经讯最近发布的调查显示.
布兰特原油价格较2011年8月低位已上涨14%,瑞银分析师预计,这能给全球贸易带来1万亿美元的提振,但中国在其中的份额却不太可能带动经济劲增.
即使按中国占全球出口市场10%计算,中国从中斩获1,000亿美元,但中国这个亚洲最大的经济体预料仍以十年来最慢的速度扩张.路透访问的分析师预计,2012年中国经济将增长8.4%.
但新兴市场需求的增长,却恰恰有助於中国重新平衡以出口为导向的经济模式,尽管未必朝着发达经济体领导人所希望看到的,成为以内需为主体的经济模式.
事实上,在石油出口国中拓宽出口客户群,可以确保中国将每年花在燃料购买上的钱拿回相当一部分.2011年中国原油日消费量为900万桶中,其中约500万桶依赖进口,去年光是石油帐单就约2,000亿美元.
国际能源署一份有关石油输出国组织(OPEC)成员国进口需求与石油营收增长相关关系的调查显示,与1970-2000年期间相比,中国在燃料进口上每多花1美元,就可以为自己创造0.64美元的出口需求.
法国兴业银行的分析师认为,正是这种由仍相对较高油价驱动的石油相关进口增长,扶助全球贸易量近几个月保持着环比稳步增长的势头.
"尽管全球GDP增速前景看疲,但几个因素暗示,全球贸易迟滞期很可能已然过去,"法兴上周的报告写道.
"特别是我们预计油价仍将居高不下,暗示中东国家进口需求强劲的态势,还应该会保持一段时间."
**多元化,再平衡**
北京当局鼓励将出口客户群扩大至中东和其他新兴经济体,其中一个原因是欧盟衰退疑虑再次升温,需求不稳定.
其他地区的成长,使得价值链提升以及各地区的重新平衡更为迫切.
汇丰贸易和应收帐款融资部门的研究预估,在欧美需求持平下,受新兴经济体的推动,亚太地区的全球贸易成长料加速.
汇丰预估未来15年总贸易量扩增86%,但同期间基础建设贸易料激增110%.
纳入这项因素,到2016年时中国在全球贸易中的份额应会跳增四分之一,由2011年的9.8%升至12.3%,成为全球贸易量最大国家.
这肯定能协助抵销欧盟对成长带来的风险.根据野村的分析,亚洲对欧盟的整体出口在3月较上年同期减少5.2%,但对全球出口仍扩张了4.6%.
"我们的评估是,日本以外的亚洲经济体均出现了复苏的初期迹象,但我们也意识到,如果欧元区衰退情况恶化,这样的复苏绿芽可能很快就会凋萎,"野村亚洲经济分析师Rob Subbaraman在给客户的报告中称.(完)
--译文审校 王洋/沈以文
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