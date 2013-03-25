油价在震荡交投中收高 因塞浦路斯达成救助协议

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 塞浦路斯救助协议改善欧洲原油需求前景
* 布兰特原油期货较美国原油期货溢价盘中跌至13美元之下
* 关注周二API石油库存数据
路透纽约3月25日 - 原油期货周一上涨，盘中交投震荡，此前塞浦路斯达成救助协议，改善欧元区燃料需求前景。
对塞浦路斯救助和欧洲经济的谨慎情绪限制了布兰特原油期货涨幅，但美国原油期货大涨超过1%，布兰特原油期货较美国原油期货的溢价盘中收窄至不到13美元。
塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。
布兰特5月原油期货涨0.51美元，结算价报每桶108.17美元，盘中在106.80-109.07美元之间交投。
美国5月原油期货升1.10美元，结算价报每桶94.81美元，升穿50日移动均线切入位94.38美元，盘中高见95.65美元。
交易商和经纪商表示，除了升穿50日移动均线切入位获得的技术支撑外，美国原油期货还得益于塞浦路斯忧虑带来的压力减轻。
布兰特原油较美国原油期货溢价收窄至每桶13.36美元，盘中降至7月初来最低的12.85美元。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，塞浦路斯银行重组计划应被视为其他区内国家的模板，其他国家可能也必须重组银行业。之后布兰特原油期货一度由升转跌。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。