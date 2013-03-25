油价在震荡交投中收高 因塞浦路斯达成救助协议

* 塞浦路斯救助协议改善欧洲原油需求前景

* 布兰特原油期货较美国原油期货溢价盘中跌至13美元之下

* 关注周二API石油库存数据

路透纽约3月25日 - 原油期货周一上涨，盘中交投震荡，此前塞浦路斯达成救助协议，改善欧元区燃料需求前景。

对塞浦路斯救助和欧洲经济的谨慎情绪限制了布兰特原油期货涨幅，但美国原油期货大涨超过1%，布兰特原油期货较美国原油期货的溢价盘中收窄至不到13美元。

塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。

布兰特5月原油期货涨0.51美元，结算价报每桶108.17美元，盘中在106.80-109.07美元之间交投。

美国5月原油期货升1.10美元，结算价报每桶94.81美元，升穿50日移动均线切入位94.38美元，盘中高见95.65美元。

交易商和经纪商表示，除了升穿50日移动均线切入位获得的技术支撑外，美国原油期货还得益于塞浦路斯忧虑带来的压力减轻。

布兰特原油较美国原油期货溢价收窄至每桶13.36美元，盘中降至7月初来最低的12.85美元。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，塞浦路斯银行重组计划应被视为其他区内国家的模板，其他国家可能也必须重组银行业。之后布兰特原油期货一度由升转跌。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。