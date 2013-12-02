油价触及10周高位 受中美经济数据强劲提振

路透纽约12月2日 -布兰特原油期货周一跳升，触及9月来最高，稍早受中国和美国制造业数据强劲提振，之后有报导称几艘俄罗斯船货取消，令供应紧张，油价进一步走强。

周日的调查显示，中国11月制造业增长速度为18个月以来最快，且略高于预期。汇丰11月中国制造业PMI终值较初值也明显上修，进一步提振了市场人气。