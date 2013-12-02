油价触及10周高位 受中美经济数据强劲提振

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 沙特油长称无需调整OPEC产量
* 布兰特原油期货跳升，成交攀升
* 中国制造业PMI升至18个月高位
* 美国制造业以两年半最快速度扩张
路透纽约12月2日 -布兰特原油期货周一跳升，触及9月来最高，稍早受中国和美国制造业数据强劲提振，之后有报导称几艘俄罗斯船货取消，令供应紧张，油价进一步走强。
1月布兰特原油期货升1.76美元，结算价报111.45美元，日高为112.34美元，美国原油期货升1.10美元，结算价报93.82美元。
布兰特较美国原油期货升水收报17.63美元，盘中在16.22-18.44美元的宽幅逾2美元区间内波动。
2月布兰特原油期货盘中也一度大涨逾2美元，收报111.14美元，升1.81美元。
油品期货也走强，RBOB汽油期货收高0.0156美元，或0.6%，报2.6784美元。
数据显示美国制造业11月以两年半最快速度成长，而10月建筑支出增加。
周日的调查显示，中国11月制造业增长速度为18个月以来最快，且略高于预期。汇丰11月中国制造业PMI终值较初值也明显上修，进一步提振了市场人气。
沙特油长暗示，石油输出国组织(OPEC)无需调整产量，周三OPEC将举行会议。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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