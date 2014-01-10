发改委：周六起汽、柴油价格每吨分别下调125和120元

路透上海1月10日 -中国国家发展和改革委员会周五宣布，自周六(11日)零时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调125及120元人民币，这是今年以来成品油价格首次调整。

发改委网站刊登的调价通知称，此次调价测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.09元和0.10元。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。