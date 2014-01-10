发改委：周六起汽、柴油价格每吨分别下调125和120元

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海1月10日 -中国国家发展和改革委员会周五宣布，自周六(11日)零时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调125及120元人民币，这是今年以来成品油价格首次调整。
发改委网站刊登的调价通知称，此次调价测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.09元和0.10元。
发改委表示，去年12月底以来，受中东主要产油国增加原油产量，以及北美极寒天气导致原油需求量减少等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格有所下跌。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委上次调整成品油价格是在去年12月13日，当时国内汽、柴油价格每吨均上调60元人民币。 (完)
欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接:(here)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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