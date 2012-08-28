单凭油价走高并不足以推动释放战略储备--IEA总干事

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透挪威斯塔万格8月28日电---国际能源署(IEA)总干事范德胡芬周二表示,全球原油市场供应充足,因产出水平已针对伊朗供应损失作出调整.她并称,单凭油价走高不足以支持释放战略储备.
"我们认为伊朗供应损失形成已久,市场已有时间作出调整,"范德胡芬对路透表示.
"单凭油价走高不足以推动IEA协同释储,目前原油市场供应充足,"她在一个采访表示.
布兰特原油期货在6月跌破每桶90美元后,近几周一直交投於110美元上方,令部分IEA成员国,尤其是美国对该组织施压,促其释放紧急石油库存,以遏制油价上涨.
上周有些报导透露,主要获得美国、英国、法国支持的释储计划正逐渐获得动力,不过范德胡芬的评论显示IEA仍然坚决反对.
"制裁伊朗不是突如其来的行动.在过去九个月中,市场对伊朗供应减少调整得相当顺利,"范德胡芬说.
"供应方面,其他石油输出国组织(OPEC)成员的产量大增,比如说沙特;另外,美国和加拿大油砂亦大幅增产."
至于热带风暴艾萨克的可能影响,她称那是国内因素,因此可能在美国国内引发反应.(完)
--编译 丁琦/李婷仪;审校 侯向明/蔡美珍
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