国际油价上涨 出台刺激措施预期盖过中国数据疲弱影响

路透伦敦9月3日电---油价周一上涨,因投资者关注政府出台更多刺激措施和其他行动来刺激经济政策的可能性,尽管中国数据显示这个全球最大的能源消费国的经济在进一步放慢.

周一出炉的两项重要调查显示,订单放慢令中国制造业活动受到打击,暗示该国经济的疲软恐在加剧.

数据引发新一轮市场臆测,认为各国政府会尽早增加货币市场流动性来鼓励银行放贷,此举无疑会提振大宗商品和石油价格.

美国金融市场适逢劳工节假期而休市,因而交投活动有限.

布兰特原油期货10月合约上涨1.21美元,结算价报每桶115.78美元,上周五跳涨近2美元.美国原油期货周二通过电子盘交易得到的结算价上扬0.57美元报每桶97.04.电子交易於1730GMT结束,2200GMT恢复交投.

"中国数据非常黯淡,暗示全球经济正在放慢,"德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch称,"但市场影响相当有限,因为这引发了更多经济刺激措施的预期...投机性金融投资者因而加大对油价上涨的押注."

投资者亦在关注有关释放战略石油储备计划的辩论.与此同时,中东地区以色列同伊朗之间的紧张局面持续.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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