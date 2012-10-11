国际油价上涨 因土耳其和叙利亚局势紧张引燃供应忧虑

* 土耳其和叙利亚敌对,令市场忧虑中东原油供应

* 北油原油11月产量料将下跌

路透纽约10月11日电---油价周四上涨至数周的最高位,因叙利亚和土耳其的紧张局势升级,且北海油田维护令布兰特原油较美国原油溢价升至一年高位.

土耳其迫使一架从俄罗斯飞往叙利亚的客机降落,没收了其怀疑是军事设备的物品,俄罗斯就指控土耳其危害俄罗斯人的性命.

"叙利亚局势不断升级,市场忧虑北约成员国之一的土耳其可能报复,且区内的危机将扩大,"SEB分析师Bjarne Schieldrop说.

11月布兰特原油期货升1.38美元,或1.21%,结算价报每桶115.71美元,略低於日内高位.

美国11月原油期货升0.82美元,或0.9%,结算价报每桶92.07美元,备受关注的布兰特原油和美国原油价差触及23.50美元左右,此为一年高位.

布兰特原油较美国原油溢价在过去三周累计上升约8美元,因北海原油产出下降,带动指标欧洲原油表现.

美国能源资料协会(EIA)称,美国一周原油库存增加167万桶,至3.6637亿桶,预估为增加80万桶.美国一周汽油库存减少53.4万桶,至1.9541亿桶,预估为持平.美国一周馏分油库存减少318万桶,至1.2088亿桶,预估为减少50万桶.

美国取暖油期货上涨逾1%,RBOB汽油小跌.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 92.07 0.82 0.9% 91.09 92.94 277,894 303,502

12月原油 92.50 0.86 0.9% 91.50 93.33 141,372 131,742

11月RBOB汽油 2.9556 -0.0037 -0.1% 2.9258 2.9735 48,562 52,185

12月RBOB汽油 2.8588 0.0244 0.9% 2.8273 2.8620 49,554 44,053

11月取暖油 3.2571 0.0440 1.4% 3.2130 3.2668 47,974 69,078

12月取暖油 3.2323 0.0424 1.3% 3.1887 3.2412 44,655 49,358

ICE合约

11月布兰特 115.71 1.38 1.2% 114.42 116.02 142,398 180,307

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 605,029 681,415 547,047 1,559,651 -16,765

汽油 147,363 145,094 149,397 278,928 1,111

取暖油 157,537 186,387 150,578 322,547 -766 (完)

--编译 利棣儿;审校 孙茉莉

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