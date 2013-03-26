油价因美国数据强劲上扬 布兰特较美国原油溢价收窄

* 布兰特较美国原油溢价触及7月初以来最窄

* EIA周三公布一周石油库存报告

路透纽约3月26日 - 布兰特原油期货周二尾盘上扬，收涨逾1美元，至109美元之上，之前，美国原油期货劲升至96美元之上的五周高位，受助于强于预期的美国制造业和楼市数据。

布兰特原油较美国原油期货溢价盘中收窄至每桶12.52美元，为八个月最窄。布兰特原油尾盘上扬使溢价再度扩阔至约13美元。

布兰特/美国原油期货溢价从2月时的23.45美元大幅收窄。美国经济持续改善，以及从中西部通往墨西哥湾的输油管道运能增加支撑了美国指标原油期价。

另外，北海原油供应增加以及对欧洲经济的忧虑也令布兰特原油期价承压。塞浦路斯的银行要到周四才能恢复营业。

布兰特原油盘中走势震荡，直至最后一个小时价格才开始攀升，终盘收涨1.19美元，至每桶109.36美元。

布兰特布原油已从2月初触及的119美元之上的水平回落，但分析师和交易商称，市场不确定性可能正在缓解。

美国原油期货收涨1.53美元，报每桶96.34美元，为2月19日以来的最高收盘价。

“对塞浦路斯的忧虑之前一直限制布兰特原油的表现，但这些因素看似已退居次席，使布兰特原油同样受美国经济数据的提振攀升，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

一项路透初步调查显示，分析师预计本周将公布的一周库存数据将显示，上周美国原油库存增加，成品油库存预计将减少。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加370万桶；汽油库存减少200万桶；馏分油库存减少190万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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