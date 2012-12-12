国际油价上扬 因美联储加大刺激力度和OPEC维持产量目标

* 美联储称将加大刺激力度

* OPEC维持3,000万桶的日产量目标

路透纽约12月12日 - 油价周三大涨,布兰特原油期价升向每桶110美元,之前,美国联邦储备委员会(FED,美联储)宣布扩大货币刺激规模的计划,另外,德州炼厂大火推高成品油期价.

美联储的政策声明盖过了石油输出国组织(OPEC)维持产量目标不变的决定产生的影响.预估显示,由于美国页岩油产量增加,明年对OPEC石油的需求将减少,尽管如此,OPEC仍维持产量目标不变.

国际能源署(IEA)表示,2013年石油消费将强于之前的预期.该机构已将今年第四季全球石油需求预估大幅上修.

"我们预计IEA将在今日上午发布的报告中下调石油需求预估,但事实上他们没这么做,这被是为利好迹象,"Jefferies Bache的副总裁Andy Lebow表示,不过,他谨慎地表示,2013年对OPEC石油的总需求仍将低于2012年.

1月布兰特布原油期货上扬1.49美元,收报每桶109.50美元,盘中交易区间为108.14-110.50美元.该合约将于周五到期.

布兰特原油期货今年的均价可能为约每桶112美元,为纪录最高水平,且略高于上年110.91美元的创纪录均价.

美国原油期货美收涨0.98美元,收报每桶86.77美元,盘中触及87.68美元.美国原油期货今年迄今累计回落12%.

分析师称,美联储加大刺激力度的计划使诸如原油和股票等风险较高资产受到提振.美联储承诺每月将购买450亿美元公债,并继续实施9月开始的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.决定公布后,美国股市升至七周高位.

美联储还表示,将保持利率在近零水平,直至美国失业率从目前的7.7%回落至6.5%,这是美联储首次提供未来政策调整的具体数字目标.

OPEC油长同意保持日产量目标在3,000万桶不变,下次会议时间为5月31日.但许多市场观察人士认为,如果想要防止库存攀升重压油价,明年需要实施供应限制.

IEA在月报中称,2013年,全球石油需求每日将增加86.5万桶,至9,050万桶,但非OPEC成员国的产量增长将超过这一增幅.

美国取暖油和汽油期货因Motiva德州炼厂因着火停产的消息受到提振.该炼厂的日产能为35万桶.

美国能源资料协会公布的数据显示,截至12月7日当周,原油库存增加84.3万桶,汽油库存增加500万桶,馏分油库存增加299万桶.

取暖油期货上扬1.4%,至每加仑接近2.97美元.RBOB汽油期货汽也上涨1.4%,至每加仑近2.65美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量NYMEX合约

1月原油 86.77 0.98 1.1% 85.68 87.68 280,432 217,859

2月原油 87.31 0.99 1.2% 86.21 88.20 131,115 97,167

1月RBOB汽油 2.6465 0.0360 1.4% 2.6200 2.6668 49,941 48,163

2月RBOB汽油 2.6541 0.0336 1.3% 2.6267 2.6744 37,103 32,685

1月取暖油 2.9668 0.0398 1.4% 2.9302 3.0002 67,142 54,119

2月取暖油 2.9686 0.0371 1.3% 2.9350 2.9997 52,510 28,739

ICE合约

1月布兰特 109.50 1.49 1.4% 108.14 110.50 158,800 160,055

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 682,844 487,360 504,130 1,543,454 3,652

汽油 135,261 118,026 130,612 273,954 3,552

取暖油 193,040 128,638 138,262 290,453 -2,299(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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