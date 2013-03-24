国际油价上涨 布兰特原油较美国原油期货溢价收窄

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 布兰特原油期货连续第二周下跌
* 布兰特原油较美国原油期货溢价降至每桶不到14美元
* 塞浦路斯未能获得俄罗斯的贷款支持
路透纽约3月22日 - 布兰特原油期货周五小幅上涨，美国原油期货升逾1美元，这带动布兰特原油较美国原油期货溢价缩至去年7月以来最窄水平。
今天多数时间美国原油期货上涨，收盘时强劲上扬，带动布兰特期货升至平盘上方。
分析师称，油市从股市获得普遍支撑，因投资者掂量是否有可能达成救助塞浦路斯的协议。
另外库欣原油库存下降，帮助带动纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货进一步上涨。
布兰特5月原油期货涨0.19美元，结算价报每桶107.66美元，本周该合约跌2.16美元。
美国5月原油期货升1.26美元，结算价报每桶93.71美元，本周累计涨0.26美元。
Tradition Energy分析师Gene McGillian称，“我认为油市将继续从金融市场获得支撑，”并指出美国原油期货持续在过去一周建立的91至94美元区间波动。
但布兰特原油较美国原油期货溢价大幅收窄近1美元，至每桶不到14美元。
交易商密切关注输油管道项目，其中包括Magellan的Longhorn管道，该管道即将投入使用，将缓解库欣原油库存过多的情况。
分析师亦指北海原油供应增加打压了布兰特原油期货。(完)
(编译 于春红; 审校 李军)
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