汽油价格涨势推升美国2月通胀率

* 消费者物价上涨0.4%,为10个月来最大升幅

* CPI涨幅之中逾80%来自汽油

* 核心CPI平稳,显示并无全面物价压力

* 消费者信心3月初下滑,受汽油价格影响

路透华尔盛3月16日电---美国消费者物价2月涨幅创10个月来最大,因汽油价格弹升,但基本通货膨胀压力上升的迹象甚少.

周五公布的另一项数据显示,汽油价格大涨令3月初消费者信心小幅下滑.但美国民众并不认为价格大涨情况会持续.

劳工部公布,2月消费者物价指数(CPI)上涨0.4%;1月为上涨0.2%.汽油占了CPI涨幅的80%以上.

扣除波动剧烈的食品及能源价格後,核心CPI仅小涨0.1%.

"至少在未来几个月,消费者购买力将继续因汽油价格上涨而受到压力,"富国证券经济分析师Sam Bullard指出.但他表示,走向通膨降低的趋势仍未改变.

2月消费者物价较上年同期上升2.9%,涨幅与1月相同,但低於去年9月的年增率3.9%高峰.核心CPI较上年同期上涨2.2%,涨幅低於1月的年增率2.3%.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)周二表示,能源价格近期急升只会造成通胀短暂上升.FED指出,中长期而言,通胀率料将在2%目标或更低.

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**汽油涨势打击信心**

截至周一的当周汽油平均价格为每加仑3.88美元,今年以来已上涨0.53美元.

这项因素拖累汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值跌至74.3,低於2月的75.3.

消费者对未来一个通胀率预期由3.3%跳升至4%,但五年通胀预期仅小升至3%,调查负责人指出,美国民众并不预期汽油价格急涨情况会持续下去.

"整体上,数据透露出,汽油价格每加仑4美元的震撼性已经减少,不过可支配收入紧俏仍将影响支出,主要是在收入较低家庭方面,"调查负责人Richard Curtin指出.

在一连串相对强劲经济数据支撑下,投资人的通胀预期近日持续上扬.但在CPI数据公布後,美国公债市场所反映的通胀预期略见下滑.

伊朗核计画的相关紧张情势,令石油供应干扰的疑虑持续发酵,推升油价.

由於汽油价格对经济复苏造成压力,美国总统奥巴马考虑动用战略石油库存,以减轻油价压力.

周五另一项数据显示,美国经济持续温和扩张.美联储公布,2月工业生产持平上月,1月为成长0.4%.

制造业产出成长0.3%,尽管汽车产出连续两个月大增後,2月产出下滑1.1%.

"虽然能源价格上涨及欧元区衰退对制造业者构成不利,但就业市场回温推动美国经济扩张,应会协助制造业活动今年维持强劲,"IHS Global Insight经济分析师Paul Edelstein称.

**通胀率高於薪资增幅**

美股标准普尔500指数.SPX本周涨幅为三个月来最大.本周共涨2.4%,并升破1,400点触及2008年5月以来高位.

美国公债价格连续第八天下跌,指标收益率(殖利率)触及四个月高位.美元全线走软.

CPI数据显示,2月汽油价格大涨6%,为2010年12月以来最大涨幅.1月汽油已上涨0.9%.虽然就业市场回升有助缓和一部分油价上涨冲击,但薪资并未赶上通胀脚步.

劳工部公布,2月民间部门一周平均实质所得下降0.3%,1月为下降0.1%.与去年2月相比,一周所得下滑0.4%.

但美国家庭的其他物价压力也有一些减轻.2月食品价格持稳,为一年半以来首次没有上涨,服装价格跌幅为2006年7月以来最大.

烟草、航空票价、二手汽车卡车价格亦见下跌.休闲成本亦降低.但新车价格为九个月来首次上涨,反映国内汽车需求上升.

"消费者物价涨势的下行轨道仍然大致完好,"道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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