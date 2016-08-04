焦点：美国原油在40美元附近徘徊 能否东山再起成疑

路透8月4日 - 美国原油价格本周跌破每桶40美元，这坚定了油市空头推动油价下跌的决心，供应过剩、炼厂削减加工量、以及油价与美元的关联被打破，这些都意味着今年的油价反弹已画上句号。

虽然很少有人认为油价将重返第一季触及的每桶26-27美元的12年低位，但不少人对美国油价的预估集中在每桶35美元甚至更低。由于投资者认为，油价今春近于翻倍的反弹使市场涨得过快过猛，因此近几周石油空仓有所增加。

“就在两个月前，流行的观点还是油价会达到60美元，但如今来看35美元或许更贴近实际，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff称。

“我们陷入了一个恶性循环，油品供应过剩没有很快会消失的迹象。炼厂削减加工量也在推高这个系统中的原油量。这些告诉我这波反弹已告结束，”Kilduff称。他表示自己基本上运用期权和期货来押注油价将至每桶35美元。

在最近的一周内，原油库存增加了140万桶，分析师原本预期减少140万桶。根据美国能源部，扣掉美国的战略储备，库存升至季节性纪录高位5.225亿桶。

石油输出国组织(OPEC)产油国正以接近纪录高速生产石油，最大原油出口国沙特阿拉伯在周末对亚洲客户降价，暗示另一场价格战以及原油市场份额的争斗将开打。

西德克萨斯中质油(WTI)原油期货结算价在周二跌至每桶40美元以下，为4月以来首见。周三收于每桶40.83美元。

空头人士Tariq Zahir是Tyche Capital Advisors创办人，以WTI跨月价差交易为主，他预期WTI现货高于每桶40美元的时间不会很长。

“我在这波涨势逢高沽高，“Zahir周三说。Zahir今年押注近月合约表现将弱于远期合约，经常有所获利，而近期WTI的空仓增加，也让Zahir更有信心。

对冲基金等投机者在过去两个月里转为更加看空原油和精炼油品，截至7月26日的一周内，布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)的期货和期权空仓就额外增加了5,600万桶的规模。

油价近期下跌之际，其与美元走势失去关联。通常情况下，当美元下跌时，油价本应该是上涨。但本周稍早的情况却不是这样，美元跌至六周低点，油价也下跌。一些市场人士将此视为油市偏空的迹象。

然而，另外一些人则预计油价会走强。高盛周三发布报告，维持对于2017年油价在每桶52.50美元的预估。高盛指出，多数卖盘都源于远期合约的下滑，反映的是“长期潜在供应的再定价”调整，而并非是对当前状况的再评估。

法国兴业银行周二报告也指出，相比于今年第一季全球库存上扬的大环境，当前的市况条件是“全球供需大体平衡，主要归因于美国原油生产的稳步下降”。（完）