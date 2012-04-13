油价若再涨 或跨越美股牛熊分水岭

2012年4月11日，交易员在纽约证券交易所进行交易。油价若再上涨22美元，可能就会成为划分美国股市稳定上涨与出现危险信号的分水岭。 REUTERS/Brendan McDermid

记者 Caroline Valetkevitch; 编译 石冠兰/王翔琼

路透纽约4月12日电---油价若再上涨22美元,可能就会成为划分美国股市稳定上涨与出现危险信号的分水岭.

美国原油价格上涨一般情况下利好股市,但并非总是如此.过去两周路透对20位股票策略师进行的一项调查显示,美国原油价格若达到每桶125美元的水平,就会对股市发出警告信号.目前,油价约为每桶103美元.

达到125美元的价位将会制约消费者和公司预算,使他们大幅缩减支出,并损及股市的关键板块,特别是消费类、运输类和医疗保健类股.

"油价在120-130美元范围内将打击经济并破坏需求,"Calvert Investment Management的首席股票投资官Natalie Trunow表示.

股市此前成功摆脱了油价上涨和伊朗与西方紧张关系升级的影响,今年以来标普500指数.SPX上扬10%.

通常情况下,股市和油价会共同走高,因两者往往都受惠于经济成长.油价若要对股市造成真正的打击,需出现那种急剧和意外的暴涨,升至预期之外的高度--类似2008年发生的情景,当年7月油价最高升至每桶147美元上方.

由於中国需求猛增,从2007年1月至2008年7月,油价翻了一番多.其对美国消费者支出的打击在金融危机在美国全面爆发前就开始拖累经济成长了.

Bianco Research驻芝加哥策略师Howard Simons称,这就是为何近期股市和油价之间的关系愈发令人关切的原因.自秋季以来,西德克萨斯中质油(WTI)现货与标普500指数之间的13周回报相关系数在降低.这意味着油价上涨对股市的利好作用正开始被利空作用超过.

Simons表示,自1983年以来,现货原油价格与美国股市之间一直是正相关关系,除去油价暴涨的2007年8月至2008年7月,Simons称.

"正相关关系开始再度趋平...如果油价继续走高,将接近于迈入1983年以来的第二次负相关关系中,"他指出.

欲浏览2007年以来油价和股市相关走势情况,请点选链接:(link.reuters.com/nas57s)

**与油价走势一致或相反**

有意思的是,油价上涨带来实质利好反应的行业要多於那些遭受不利影响的行业.

Simons的数据显示,标普1500指数中有40个行业集团对原油价格具有统计学意义明显的负面表现β值,该指标用於衡量某种资产与整个市场相比的波动性.同时,72个行业集团有具明确统计学意义的正面表现,这支持了认为油价上涨一般不会导致股市走软的观点.

不过,如果美国油价触及每桶150美元,则可能立马冲击经济成长、消费者信心和消费,从而对更广泛的市场造成伤害,Federated Global Investment Management资深投资组合经理Phil Orlando表示.

西方针对伊朗核计划实施的制裁已经削减了该国的石油出口,供应或将从7月1日开始进一步收紧,届时欧洲保险公司承保运载伊朗石油禁令将生效.

伊朗和世界强国将於周六就德黑兰颇具争议的核计划重新展开谈判.如果谈判成功,则可降低今年已将油价推高15%的风险溢价.

Orlando称,实际上,没人知道会发生什麽,"我对此极其关切."

油价上升对非必需消费类股和必需消费类股等板块带来最为不利的影响,因人们改变支出,计入燃料成本.宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)和金佰利(KMB.N)等家用品公司、软性饮料生产商和餐饮公司在受影响最大的行业中居前.

当能源价格飙涨时,零售商也常常遭受损失.2008年第三季时油价曾触顶,标普零售指数.RLX上升2.7%,之後在那年的第四季却挫跌23%.

到目前为止,这种情况尚未在最新一轮的油价上涨中发生.沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)高层上个月底表示,销售经受住了汽油价格上升的影响.标普零售指数第一季上涨19%.

航空和货运公司亦对油价作出直接反应,医疗保健公司也呈现负相关关系,尽管Simons表示原因并不明显.

**提振能源类股**

油价走高有助於提振能源类股,特别是涉及石油和天然气勘探或设备的股票.Simons称,除能源公司之外,基本材料和金融类股也会受惠于油价上涨,因"这是经济实力增强的一个信号."

Hodges Capital Management研究主管Eric Marshall称,能源公司之中,石油生产商和石油服务企业是具有吸引力的受益者.Hodges主要持股公司包括National Oilwell Varco(NOV.N)和Halliburton Co(HAL.N).石油服务指数.OSX今年迄今累计上升9%.

Marshall表示,"这些公司中多数无需让油价达到100美元,就可以其获得良好的投资回报;油价在80美元他们就能够做的一样好.但油价在每桶100美元时,他们产品和服务会有更高的需求."

尽管标普500指数强劲,但标普能源类股.GSPE2012年仅上涨0.4%.分析师表示,这可能意味着现在是买入这类股票的好时机.

"如果想要进行对冲,我会做多石油股,并可能会做空石油期货,"Paragon Wealth Management首席投资官Nathan White称.(完)

--审校 丁琦/李爽

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