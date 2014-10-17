《热点透视》油价下跌难使亚洲经济恢复活力

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点人观点)

撰稿 Andy Mukherjee； 编译 王丽鑫

路透新加坡10月17日 - 对于亚洲经济体来说，便宜石油称不上是一剂补药。油价下跌虽是出口国之痛，原油消费者却能从中获益。但对于亚洲多数国家，石油降价主要是增长停滞的标志。

印度和印尼是两大例外。这两国政府以消费者能够承受的固定价格供应汽油和石油。布兰特原油价格在过去四个月下跌25%，给他们节省了一大笔预算，可以用在亟需的基础设施投资上。

但亚洲其他主要经济体却会认为，油价下跌更多的是预示全球经济增长步履蹒跚，而不是一种激励。对于依赖出口的亚洲，全球需求不振可能最终带来严重的通胀率下滑效应。

这对于中国、香港和新加坡等国家和地区是很严重的担忧。这些经济体民间信贷自2008年危机以来大幅增长，需要可承受的合理通胀，来帮助降低债务的实际价值。但中国通胀率现降至1.6%，为2010年2月以来最低，而新加坡消费者物价同比升幅降至不足1%。韩国存在家庭债务负担沉重的历史问题，通胀率若从1.1%继续下滑，将令其难以承受。

诚然，亚洲国家央行可以利用目前的“低通胀”降低借债成本，以激励内需。韩国在最近三个月内第二次降息0.25个百分点。但中国不肯走这条路，担心信贷成本下降会加剧房地产和钢铁等产业投资过热的问题。