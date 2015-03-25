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债券 | 2015年 3月 25日 星期三 10:10 BJT

美国金融：页岩油企可从资本市场轻松筹资，不会因贷款调整而资金短缺

银行通常在10月和4月对贷款进行重新评估，一些银行已经开始将与信贷额度相关的原油储备价值自70美元区间中段下调10-20美元/桶。

这料将令该行业的贷款小幅减少，但降幅可能不像开始担忧的那样严重。

新股发行的部分买需，源自投资者认为这些企业可以在当前油价水平下存活，而若油价反弹它们的表现会更好。

“人们认为这些公司很重要。油气供应需要它们，它们是有竞争力的资产，而且将在周期中段获利，”瑞士信贷旗下美洲股权资本市场业务联席主管Robert Santangelo表示。

美国石油行业料将出现一连串并购，但迄今为止尚未达成很多交易，因油价震荡，买卖双方无法就价值达成一致。

“并购活动将随之而来，并购可能需要更长一点的时间，”瑞士信贷旗下全球油气投资银行业务主管Osmar Abib表示。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 郑茵/许娜)

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