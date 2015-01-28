投行观点：瑞信下调今明两年布兰特原油价格预估

路透新加坡1月28日 - 瑞士信贷 将2015年布兰特原油价格预估下调近23%，同时还降低对2016年的预估，指因油市暴跌。

瑞信分析师David Hewitt和Shew Heng Tan在报告中称，该行将2015年布兰特原油价格 预估自75美元下调至58美元，并将2016年预估自80美元调降至76美元。

“2015年第一季油价应该会位于低谷，之后将扳回部分失地，”这两位分析师称。