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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 12:55 BJT

投行观点：瑞信下调今明两年布兰特原油价格预估

路透新加坡1月28日 - 瑞士信贷 将2015年布兰特原油价格预估下调近23%，同时还降低对2016年的预估，指因油市暴跌。

瑞信分析师David Hewitt和Shew Heng Tan在报告中称，该行将2015年布兰特原油价格 预估自75美元下调至58美元，并将2016年预估自80美元调降至76美元。

“2015年第一季油价应该会位于低谷，之后将扳回部分失地，”这两位分析师称。

全球油市供应持续过剩，已拖累油价自去年6月以来大跌约60%，促使分析师下调今明两年油价预估。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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