投行观点：瑞信下调今明两年布兰特原油价格预估

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透新加坡1月28日 - 瑞士信贷 将2015年布兰特原油价格预估下调近23%，同时还降低对2016年的预估，指因油市暴跌。
瑞信分析师David Hewitt和Shew Heng Tan在报告中称，该行将2015年布兰特原油价格 预估自75美元下调至58美元，并将2016年预估自80美元调降至76美元。
“2015年第一季油价应该会位于低谷，之后将扳回部分失地，”这两位分析师称。
全球油市供应持续过剩，已拖累油价自去年6月以来大跌约60%，促使分析师下调今明两年油价预估。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。