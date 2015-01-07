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货币新闻 | 2015年 1月 7日 星期三 13:35 BJT

国际油市：阿联酋石油部长称，供应过剩可能持续数月甚至数年

路透迪拜1月7日 - 阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazrouei在周三刊出的专访中表示，市场供应过剩可能持续数月，甚至数年，但如果石油输出国组织(OPEC)以外的产油国“行事理智”的话，油价格可能反弹。

他在接受在The National daily采访时发表上述言论，响应沙特等海湾阿拉伯核心OPEC国家要求非OPEC产油国限制扩大产能的呼声。

Mazrouei还表示，阿联酋不会对低油价感到恐慌，市场最终会自行企稳。他还说，低油价不会让阿联酋推迟2017年将原油产能提高至每日350万桶的计划。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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