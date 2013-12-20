原油价格明年料下跌 因供应增加

* 布兰特原油2014年均价料为每桶103.50美元

* 预计供应增加，而需求下降

* 2014年布兰特原油较美国原油溢价平均料为7.10美元

路透12月19日 -周四公布的路透调查显示，明年原油价格将下跌，因产量上升及需求低迷将抵消中东和北非局势紧张带来的影响。

路透对27位分析师进行的月度油价调查显示，2014年布兰特原油均价将为每桶103.50美元，从上月调查时预计的104.10美元进一步下跌。

今年均价在108.60美元左右。

分析师称，美国页岩油荣景及伊拉克产量增加，将使市场供应良好，从而压制油价。

荷兰银行驻阿姆斯特丹能源分析师Hans VanCleef称，“石油产量将持续高于需求增长，因此我们预计2014年油价将依旧承压，”

大宗商品市场的投机活动可能亦因美国缩减货币刺激措施而受到抑制，明年将令油价承受更多压力。

Gain Capital分析师ChrisTevere称，美国缩减刺激措施将打压经济成长，因此将对2014年原油价格施加向下压力。

Tevere补充称，“话虽这么说，缩减刺激措施应是与经济前景改善一同发生的，因此它对油价的影响可能将减弱，”

NAB分析师Vyanne Lai称，美元对美国终止刺激措施的反应可能将对油价产生重大影响。

但Lai补充称，“缩减刺激措施可能是温和且循序渐进的，当一开始缩减时，可能将出现某种程度的应激反应，但效应可能较为短暂。”

调查预计，美国轻质原油价格2014年均值将为每桶96.4美元，低于上月调查时预计的97.3美元。

包括伊拉克、利比亚、叙利亚和埃及在内的中东和北非地缘政治紧张局势，亦将支撑油价。

分析师称，利比亚和伊朗明年石油供应可能将增加。

荷兰银行分析师VanCleef称，“在利比亚恢复出口，伊朗与西方大国达成全面协议，伊拉克能够增加出口后，我预计2014年风险溢价会有些下降，”

调查显示，2014年布兰特原油较美国原油溢价平均为7.10美元，低于今年迄今的均值10.5美元。2015年均值料为6.8美元。

Raiffeisen BankInternational对2014年布兰特石油价格的预估为最高，报每桶115美元；CapitalEconomics的预估最低，报每桶94美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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