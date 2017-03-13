《KEMP专栏》OEPC试图让油价保持适宜水准 可能白费力气

2016年10月，维也纳，石油输出国组织（OPEC）记者会现场摆放的旗帜和组织标识。 REUTERS/Leonhard Foeger

(本文作者为专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月10日 - 剑桥能源周(CERAWeek)暴露出石油输出国组织(OPEC)内心的百般纠结。它试图重新平衡油市，但又怕重振页岩油生产并让给对手太多的市场份额。

这次在美国休斯敦(休士顿)召开的石油行业会议，开始的时候与会者庆祝油价上涨且削减全球库存取得进展，并乐观认为页岩油未来生产并不会大增。

但会议结束的时候却遭到当头一棒--油价创出逾一年以来的最大单日跌幅，OPEC开始担心库存没有按设想的那样下降，并警告称如果页岩油生产商增产过快，可能导致油价恢复跌势。

**保持步调一致**

以沙特为首的OPEC成员国宣布几乎全面遵守了去年11月达成的减产协议，尽管OPEC内部的执行情况仍然非常好坏不一。

沙特减产幅度再次高居榜首，以抵消其他成员国减产不到位的情况，重新扮演它所讨厌的原油生产平衡者的角色。

但由于OPEC产油国抢着在1月减产协议生效前增加产量，导致市场充斥大量原油，随着油轮抵达北美并卸货，这些原油不断出现在统计数字中。

OPEC产油国赶在协议生效截止期限前增产，这增大了油市回归平衡的难度，实际上也导致市场走势对OPEC成员国自身不利。

OPEC获得其他11个产油国的支持，来分担平衡油市的任务，并保护其市场份额，但非OPEC产油国的协议执行率要低得多。

为了维护同亚洲炼厂弥足珍贵的关系，OPEC产油国不得不下调石油售价。

OPEC还鼓励对冲基金和其他基金管理人相信，油价将升至每桶60美元或更高。

由于预期油价将上升，对冲基金的原油期货和期权多仓已增至相当于逾9亿桶的纪录高点。

对冲基金几乎全都预期OPEC减产协议在6月30日到期时将会延长，以降低库存量。

但OPEC和沙特在CERAWeek已警告页岩油生产商不要太快增产，并假定减产协议会自动延长。

沙特特别警告页岩油生产商，其不会砍自家产量，好让页岩油厂商能够增产。

然若没有延长减产协议，全球石油生产在6月开始时将会增加逾100万桶/日，油价可能一败涂地。

**理想油价**

OPEC希望推高油价，同时保护其市场份额。

OPEC试图找到理想价位，即高到足以提振营收，又能让对冲基金感到乐观，但又不要高到引发页岩油重燃探钻热潮。

问题在于这个理想区间非常狭窄，可以令OPEC试图拉拢合作的各方都满意的区间甚至可能根本就不存在。

多数估计数字显示，页岩油可以持续生产的损益平衡价格目前约在每桶50-55美元。若油价来到60-65美元，则可能导致产出大幅增加。

但对冲基金已在每桶50-55美元附近累积了史上最高的WTI及布兰特原油多头仓位，需要有庞大的上涨潜力才能够维持他们的兴趣。

在此同时，美国页岩油生产商已经开始增加产出，增产速度快过六个月前的预期。

如同沙特官员本周在休斯敦所承认的，油市恢复平衡过程所花费的时间要长于预期。已公布库存的下滑速度并未如OPEC或对冲基金所预期的那么快。

OPEC想要让期货市场从正价差变成逆价差的愿望还没有实现，近期合约的跨月价差自2月份第四周以来就呈疲软态势。

**看不见的手**

OPEC，实际上主要是沙特阿拉伯，面临着并不陌生的两难境地：要么将重点放在抬高价格上，要么保护市场占有率，但想要鱼和熊掌二者兼得恐怕不行。

这一矛盾在未来几个月恐怕会更加突出，因为在非OPEC国家执行减产不力并且页岩油产量也在增加的情况下，OPEC即将决定是否要在6月份之后继续减产。

OPEC和沙特仅能控制全球产量的少数部分，对于OPEC之外的额外石油资源开发是鞭长莫及。

理论而言，OPEC是有可能将价格稳定在每桶50-60美元的狭窄区间，但这需要超高的技巧以及很好的运气。

OPEC在90年代末、本世纪初以及2009-2010年期间都曾试图将油价保持在一个狭窄的区间，但最终都没有成功。

正是出于这个原因，很长时间以来稳定油价的努力从未取得过成功。如果这次结果不同，将令人意外。

实际上，市场将受到价格的制约，从而令页岩油的增长符合消费者的需求。

油价本周重挫，原因是至少一些交易商改变了对库存可能提早减少和市场可能快速再平衡的看法。

围绕页岩油开采活动复苏以及可能再度出现产量过剩的担忧，亦拖累市场。

此外，对冲基金多仓集中化引发外界担心这是否变成过度拥挤的交易。

休斯敦会议与会者关于产量政策的全部讨论表明，统治油市的仍然是价格，而不是策略。(完)