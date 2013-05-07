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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 08:52 BJT

投行观点：今年下半年布兰特原油和天然气价格料上升--摩根士丹利

路透5月6日 - 摩根士丹利 周一在一份研究报告中称，2013年下半年布兰特原油和天然气价格料上涨。

该行称，今夏全球石油供需状况料吃紧，下半年布兰特原油价格可能升至每桶110-115美元交投。

布兰特原油期货周一在震荡交投中升逾1%，升破每桶105美元，因以色列袭击叙利亚，令中东原油供给的担忧超过对全球经济疲软可能抑制需求的担忧。

该行还表示，预计2013年下半年天然气价格平均为每百万英热单位(mmBtu)4.45美元。周一纽约盘收报4.011美元。

该行在报告中称，令天然气价格从现在至第三季维持高位的因素包括，3月末库存与五年均值相同，以及墨西哥出口管线输出能力将提高。

摩根士丹利在4月8日把2013年美国天然气价格预估上调7%，因3月异常寒冷，生产持平至减少，而需求具有韧性。(完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)

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