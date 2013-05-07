投行观点：今年下半年布兰特原油和天然气价格料上升--摩根士丹利

标题新闻：英国首相特雷莎梅称两年内完成磋商退欧条款时间上“很紧张”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月6日 - 摩根士丹利 周一在一份研究报告中称，2013年下半年布兰特原油和天然气价格料上涨。
该行称，今夏全球石油供需状况料吃紧，下半年布兰特原油价格可能升至每桶110-115美元交投。
布兰特原油期货周一在震荡交投中升逾1%，升破每桶105美元，因以色列袭击叙利亚，令中东原油供给的担忧超过对全球经济疲软可能抑制需求的担忧。
该行还表示，预计2013年下半年天然气价格平均为每百万英热单位(mmBtu)4.45美元。周一纽约盘收报4.011美元。
该行在报告中称，令天然气价格从现在至第三季维持高位的因素包括，3月末库存与五年均值相同，以及墨西哥出口管线输出能力将提高。
摩根士丹利在4月8日把2013年美国天然气价格预估上调7%，因3月异常寒冷，生产持平至减少，而需求具有韧性。(完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)