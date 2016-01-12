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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 12:43 BJT

背景资料：巴克莱、麦格理、美银和法国兴业银行调降对今年油价预估

法国兴业银行将2016年布兰特原油价格预估下调11.25美元至每桶42.50美元，WTI原油价格预估亦下调9.25美元至每桶40.50美元。

油价跌势在周一加快，重挫6%至12年低位，因中国股市持续动荡，令油价可能低见每桶20美元。

以下为各家银行分析师对今明两年油价的预估：

银行 布兰特原油 WTI原油 修改日期

2016年 2017年 2016年 2017年

巴克莱 $37 $37 1月11日

麦格理 $44.5 $61.25 --

美银 $46 $61 $45 $59 1月11日

法国兴业银行 $42.50 $40.50 1月11日

荷兰银行 $50 $60 $50 $60 1月 8日

Bernstein $50 $48 1月 4日

(完) (编译 李爽/许娜；审校 高琦/徐文焰)

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