背景资料：巴克莱、麦格理、美银和法国兴业银行调降对今年油价预估

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
法国兴业银行将2016年布兰特原油价格预估下调11.25美元至每桶42.50美元，WTI原油价格预估亦下调9.25美元至每桶40.50美元。
油价跌势在周一加快，重挫6%至12年低位，因中国股市持续动荡，令油价可能低见每桶20美元。
以下为各家银行分析师对今明两年油价的预估：
银行 布兰特原油 WTI原油 修改日期
2016年 2017年 2016年 2017年
巴克莱 $37 $37 1月11日
麦格理 $44.5 $61.25 --
美银 $46 $61 $45 $59 1月11日
法国兴业银行 $42.50 $40.50 1月11日
荷兰银行 $50 $60 $50 $60 1月 8日
Bernstein $50 $48 1月 4日
(完) (编译 李爽/许娜；审校 高琦/徐文焰)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09