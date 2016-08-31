调查：分析师2月来首次调降油价预估 因对冻产协议的疑虑升温

路透8月31日 - 油市分析师自2月来首次调降油价预估，因全球最大产油国达成冻产协议的前景暗淡，且美国产量显示出逐步回升的迹象。

路透调查显示，继连续五个月上调预估后，34位受访分析师预计2016年布兰特原油均价为每桶45.44美元，略低于上个月预估的45.51美元。

今年迄今为止，布兰特原油期货均价为42.59美元，从1月所及的近13年低点27.10美元反弹，6月一度触及八个月高位52.86美元。

过去两年油价疲弱，甚至侵蚀了沙特阿拉伯和卡塔尔等富裕产油国的预算，并促使全球企业进行数以千计的裁员。

油价难以维持在50美元上方，而外界对于全球经济增长仍有疑虑。

8月和7月都接受访查的28位分析师中，有八位下调了2016年布兰特油价预估，另有16位维持预估不变。

分析师称，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国9月会议不大可能达成关于限产的切实协议。

“(冻产)决定只能是口头说说，俄罗斯和沙特都在以接近产能限制的水平生产原油。因此冻产臆测将很快烟消云散，油价将再次下跌，”Landesbank Baden-Wuerttemberg大宗商品研究主管Frank Schallenberger表示。

分析师指出，过去三个月美国活跃钻机数上升可能也会加剧持续的供应过剩，令油市恢复供需平衡的前景蒙阴。

荷兰银行资深能源分析师Hans Van Cleef表示，美国原油产量将上升，但可能达不到2011-2014年期间的水平。

“美国原油产量上升将限制油价反弹的上档空间，”他说。

尼日利亚石油设施遭袭、利比亚内战、以及委内瑞拉政治经济危机等因素已致产量削减，但如果这些风险消退，那么供应的恢复可能也会给油价带来压力。

“如果(尼日利亚)政治形势缓和，产量比之前预期更快恢复，则可能导致油价大幅下滑，”凯投宏观(Capital Economics)大宗商品分析师Thomas Pugh表示，并称有关利比亚将恢复生产的预期构成进一步风险。

高盛表示，尼日利亚、伊拉克和利比亚今年下半年有望从供应中断中恢复，这可能会使油市重新出现供应过剩的局面。

调查预计，2016年美国轻质原油均价在每桶43.96美元，今年迄今的均价约为每桶41美元。

JBC Energy给出的2016年布兰特油价预估值最低，为每桶41.99美元，澳新银行的估值最高，为55美元。(完)