调查：分析师谨慎看待OPEC减产协议前景 打击油价复苏希望

路透10月7日 - 周五公布的一项路透调查显示，围绕石油输出国组织(OPEC)减产决定可行性的疑虑高涨，油市分析师并不信服OPEC的减产方案能抬高油价。这将是该组织自2008年以来首次减产。

本次调查访问的32位分析师和经济学家将2016年布兰特原油均价预估从8月预期的每桶45.44美元下调至44.74美元，这是连续第二个月下调。而此前的五次调查中则连续上调价格预估。

今年迄今布兰特原油均价为每桶43.34美元，分析师预测2017年均价为57.28美元，而前次预估为57.90美元。

“由于这些产油国以往一贯难以达成一致，或坚持自己的生产配额，我们对于在11月会议上达成全面协议的可能性比较悲观，”摩根士丹利分析师Ashley Petersen表示。

上个月在阿尔及尔的非正式会议上，OPEC同意将日产量降至3,250-3,300万桶，以结束“产油大战”；产油国竞相增产已造成供应过剩，并导致油价自2014年中以来大跌逾50%。

在11月底的正式会议之前，OPEC预计会寻求俄罗斯等非OPEC产油国的支持，届时OPEC将确定成员国的生产配额。

下周在伊斯坦布尔举行的能源会议间隙，沙特、伊朗和伊拉克的能源部长将与其他OPEC主要OPEC产油国代表一道与俄罗斯举行非正式会谈。

“最大的障碍在于是否能让所有国家同意配额水平，”FirstEnergy Capital分析师Martin King说。

“过去几年中，这一直是OPEC的僵持点。”

根据航运数据和业内消息人士的信息，9月OPEC供应量已经从8月修正后的每日3,353万桶上升至3,360万桶。

分析师称，尽管明年的全球需求可能每日增加逾100万桶，但油市不太可能在2017年中期之前恢复平衡。

分析师预测，2016年美国轻质原油均价为每桶43.49美元，2017年为55.46美元，今年迄今的均价为每桶41.69美元。

摩根士丹利预测的2016年布兰特原油均价最低，为每桶42美元；Bernstein和荷兰银行预测的均价最高，为每桶50美元。(完)