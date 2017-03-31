（更正）调查：2017年油价料达不到60美元 美国增产部分抵消OPEC减产影响

更正第二段和最后一段的油价预估，因受访分析师改变预估油价

路透3月31日 - 周五公布的路透调查显示，油市分析师对石油输出国组织(OPEC)减产能否足以抵消美国原油产量增加的看法愈发悲观，而且并不认为明年年初以前油价会达到每桶60美元。

路透对32位分析师的访查显示，2017年布兰特原油期货均价料为每桶57.25美元，略低于上个月预估的57.52美元。

对2017年布兰特原油期货价格的最高预估是Raymond James给出的73美元，最低预估是德国商业银行预计的51美元。

CRISIL Research主管Rahul Prithiani表示，美国供应增加料部分抵消OPEC和非OPEC产油国减产的影响。

如果美国生产商继续以这样的速度增产，那么油市恢复平衡的时间料将推迟到2017年之后，”他说。

美国能源资料协会(EIA)本月报告称，美国4月页岩油日产量料将增加10.9万桶/日至496万桶/日，将是去年10月以来最大月度增幅。

分析师说，OPEC本次自2008年以来首度同意减产，尽管OPEC国家基本遵守协议，但是非OPEC产油国热情不高，成为该协议的一大挑战。

“非OPEC国家的减产情况很不给力，或将给尚待完成的减产造成风险。沙特承担的减产比例最高，但很多时候与它正面竞争的俄罗斯，却尚未实现其承诺的减产，”汤森路透Oil Research and Forecasts的分析师Giorgos Beleris说。

路透调查显示，OPEC的3月产量可能连续第三个月下滑，因阿联酋(阿拉伯联合酋长国)减产取得进展。

与此同时，维修和动荡因素已阻碍了尼日利亚和利比亚的产量，这两个国家都免于遵守减产协议。

OPEC将于5月25日在维也纳召开会议。该组织去年承诺，在2016年上半年减产约120万桶/日。非OPEC产油国同意的减产规模是这个数量的一半。

布兰特原油本月迄今已下滑7%左右，是7月以来最大百分比降幅。美国库存处于纪录高位，已导致投机者对美国原油期货和期权持仓降至去年12月以来最低。

“最初对净多仓的平仓势头令人担忧；这反映出在美国页岩油投资和生产增长之际，市场对油价的信心减弱，”经济学人智库(Economist Intelligence Unit)分析师Cailin Birch表示。

Birch还说，下跌还会加速的风险将被多数产油国视为重大风险，为OPEC减产协议的延长提供进一步动力。

根据路透调查的预测，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货2017年均价将在每桶55.29美元，略低于上月预估的55.66美元。(完)