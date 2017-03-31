（更正）调查：2017年油价料达不到60美元 美国增产部分抵消OPEC减产影响

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
更正第二段和最后一段的油价预估，因受访分析师改变预估油价
路透3月31日 - 周五公布的路透调查显示，油市分析师对石油输出国组织(OPEC)减产能否足以抵消美国原油产量增加的看法愈发悲观，而且并不认为明年年初以前油价会达到每桶60美元。
路透对32位分析师的访查显示，2017年布兰特原油期货均价料为每桶57.25美元，略低于上个月预估的57.52美元。
对2017年布兰特原油期货价格的最高预估是Raymond James给出的73美元，最低预估是德国商业银行预计的51美元。
CRISIL Research主管Rahul Prithiani表示，美国供应增加料部分抵消OPEC和非OPEC产油国减产的影响。
如果美国生产商继续以这样的速度增产，那么油市恢复平衡的时间料将推迟到2017年之后，”他说。
美国能源资料协会(EIA)本月报告称，美国4月页岩油日产量料将增加10.9万桶/日至496万桶/日，将是去年10月以来最大月度增幅。
分析师说，OPEC本次自2008年以来首度同意减产，尽管OPEC国家基本遵守协议，但是非OPEC产油国热情不高，成为该协议的一大挑战。
“非OPEC国家的减产情况很不给力，或将给尚待完成的减产造成风险。沙特承担的减产比例最高，但很多时候与它正面竞争的俄罗斯，却尚未实现其承诺的减产，”汤森路透Oil Research and Forecasts的分析师Giorgos Beleris说。
路透调查显示，OPEC的3月产量可能连续第三个月下滑，因阿联酋(阿拉伯联合酋长国)减产取得进展。
与此同时，维修和动荡因素已阻碍了尼日利亚和利比亚的产量，这两个国家都免于遵守减产协议。
OPEC将于5月25日在维也纳召开会议。该组织去年承诺，在2016年上半年减产约120万桶/日。非OPEC产油国同意的减产规模是这个数量的一半。
布兰特原油本月迄今已下滑7%左右，是7月以来最大百分比降幅。美国库存处于纪录高位，已导致投机者对美国原油期货和期权持仓降至去年12月以来最低。
“最初对净多仓的平仓势头令人担忧；这反映出在美国页岩油投资和生产增长之际，市场对油价的信心减弱，”经济学人智库(Economist Intelligence Unit)分析师Cailin Birch表示。
Birch还说，下跌还会加速的风险将被多数产油国视为重大风险，为OPEC减产协议的延长提供进一步动力。
根据路透调查的预测，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货2017年均价将在每桶55.29美元，略低于上月预估的55.66美元。(完)
(编译 杜明霞/李婷仪/王颖；审校 白云/徐文焰/李爽)
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