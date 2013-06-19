国际油价受压 受伯南克讲话及美国原油库存增加影响

* 美联储主席伯南克称联储可能在今年下半年缩减购债

* EIA称上周美国原油库存增加，市场预期为减少

路透纽约6月19日 - 油价周三受压，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克称联储在今年稍晚可能降低向经济挹注的资金规模，且最新一周美国原油库存上升也打压油价。

布兰特原油整日交投震荡，因交易商在看布兰特原油能否克服广泛经济阻力，延续其6月迄今约6%的涨势。

近月布兰特原油最终收高0.1美元，结算价报每桶106.12美元，但在盘后交易中价格由升转跌，下滑至105.55美元低位。

美国原油周三早盘触及九个月新高99.02美元，较布兰特原油贴水收窄至不到7美元，为2011年11月来首见。但尾盘美国原油收低，下滑0.2美元，结算价报每桶98.24美元，盘后跌穿98美元。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在结束两天会议后发表的政策声明表示，将维持每月850亿美元购债进度。

但美联储主席伯南克在会议后的记者会上说，如果美国经济持续改善，美联储可能在今年缩减刺激措施的力度，这令市场感到意外。

早盘布兰特原油较美国原油升水收窄至6.99美元，为2011年11月来最窄。尾盘升水报7.61美元。

美国能源资料协会(EIA)周度数据显示，最新一周美国原油增加31.3万桶，市场预期为减少50万桶。

该数据和美国石油协会(API)周二数据相悖，API称上周美国原油减少约400万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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