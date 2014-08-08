国际油市：从俄罗斯到伊拉克，供给风险推高2015年原油期货合约价格

利比亚武装冲突严重打击了对该国产量迅速恢复战前水平的信心，而伊朗与六大国进行的核谈判在明年之前料不会尘埃落定，该国石油产出前景也不确定。

“近期(结构)来讲，影响市场的问题都不会得到解决，”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir称。“但从远期角度看，风险溢价仍然很高：如果对俄罗斯实施更多制裁会怎样？假设全球经济放缓，需求减弱会怎样？”

**页岩油时代以来最平缓的远期曲线**

4月以来，近月布兰特原油期货价格累计下跌逾2美元。2015年12月原油期货 上涨4美元。

远期曲线现在接近三年前美国开启页岩油革命以来的最平缓水平。页岩油变革促使石油交易员重新思考对石油长期供应的看法。数十亿桶页岩油储备待开采，“石油峰值论”的担忧消散，人们开始为长期供应过剩做准备。

对于很多分析师来说，真正要关心的不是远期价格多高，而是原本可能达到多高。

“真正的问题是，如果目前的地缘政治紧张局面发生在美国页岩油革命之前，油价将每桶上涨20-30美元，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。“但现在人们把美国看作石油产出的避风港。”

一些人提到，由于美国石油产量达到纪录高位，且逊尼派武装分子离伊拉克南部油田还很远，近期全球供应仍不大可能受到威胁，市场应该关注眼下需求疲软，而不是着眼以后的担忧。

“过去三个月炼厂运转率达到纪录高位：我们从来没加工过这么多原油，但随着夏季驾驶旺季基本结束，需求却有些落后，”Oil Outlooks执行长Carl Larry称。“不过我们在假设，一年后美国经济要比现在好得多。”(完) (编译 洪曦/王丽鑫； 审校 徐文焰/高琦)