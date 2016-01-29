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国际财经 | 2016年 1月 29日 星期五 11:27 BJT

伊朗总统鲁哈尼称油价不会长期维持在低位

路透巴黎1月28日 - 伊朗总统鲁哈尼周四称，油价不会长期维持在低位，产油国寻求恢复油市平衡。

“我认为，油价不会长期维持在低位……产油国面临的压力意味着（市场）平衡会在短期内恢复。”鲁哈尼在法国国际关系研究所称。伊朗是OPEC第三大产油国。

鲁哈尼周三抵达法国进行访问，这是他欧洲之行的第二站，此前他对意大利进行了为期三天的访问。伊朗目前正在推动提高石油出口，此前国际社会解除了针对伊朗的制裁。

鲁哈尼重申了伊朗的官方立场，就油价下跌谴责沙特。

俄罗斯石油管道公司Transneft的负责人Nikolai Tokarev周三称，俄罗斯官员决定就减产一事与沙特及其它OPEC成员国进行协商。

但伊朗石油部长Bijan Zanganeh称，俄罗斯没有就减产一事与伊朗方面联系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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