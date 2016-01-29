伊朗总统鲁哈尼称油价不会长期维持在低位

“我认为，油价不会长期维持在低位……产油国面临的压力意味着（市场）平衡会在短期内恢复。”鲁哈尼在法国国际关系研究所称。伊朗是OPEC第三大产油国。

鲁哈尼周三抵达法国进行访问，这是他欧洲之行的第二站，此前他对意大利进行了为期三天的访问。伊朗目前正在推动提高石油出口，此前国际社会解除了针对伊朗的制裁。