伊朗总统鲁哈尼称油价不会长期维持在低位

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴黎1月28日 - 伊朗总统鲁哈尼周四称，油价不会长期维持在低位，产油国寻求恢复油市平衡。
“我认为，油价不会长期维持在低位……产油国面临的压力意味着（市场）平衡会在短期内恢复。”鲁哈尼在法国国际关系研究所称。伊朗是OPEC第三大产油国。
鲁哈尼周三抵达法国进行访问，这是他欧洲之行的第二站，此前他对意大利进行了为期三天的访问。伊朗目前正在推动提高石油出口，此前国际社会解除了针对伊朗的制裁。
鲁哈尼重申了伊朗的官方立场，就油价下跌谴责沙特。
俄罗斯石油管道公司Transneft的负责人Nikolai Tokarev周三称，俄罗斯官员决定就减产一事与沙特及其它OPEC成员国进行协商。
但伊朗石油部长Bijan Zanganeh称，俄罗斯没有就减产一事与伊朗方面联系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。