伊朗总统鲁哈尼称油价不会长期维持在低位

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月28日 - 伊朗总统鲁哈尼周四称，油价不会长期维持在低位，产油国寻求恢复油市平衡。
“我认为，油价不会长期维持在低位……产油国面临的压力意味着（市场）平衡会在短期内恢复。”鲁哈尼在法国国际关系研究所称。伊朗是OPEC第三大产油国。
鲁哈尼周三抵达法国进行访问，这是他欧洲之行的第二站，此前他对意大利进行了为期三天的访问。伊朗目前正在推动提高石油出口，此前国际社会解除了针对伊朗的制裁。
鲁哈尼重申了伊朗的官方立场，就油价下跌谴责沙特。
俄罗斯石油管道公司Transneft的负责人Nikolai Tokarev周三称，俄罗斯官员决定就减产一事与沙特及其它OPEC成员国进行协商。
但伊朗石油部长Bijan Zanganeh称，俄罗斯没有就减产一事与伊朗方面联系。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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