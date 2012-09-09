国际油价周五上扬 因就业数据巩固追加刺激措施希望

金价可能写下11月以来表现最差一周，受美国本月加息预期打压

路透纽约/伦敦3月3日 - 金价周五下挫1%，势将创今年最大周度跌幅 ，因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在本月加息的臆测升温。 美联储主席周五表示，只要就业和通胀数据保持强劲，美联储就将在 本月稍晚加息。 货币市场走势显示，在叶伦讲话前，市场已经消化了美联储本月加息 的机率达约八成，因之前纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯 都发表了鹰派讲话。 美联储副主席费舍尔周五表示，同意近期决策者暗示不久将升息的观 点，因大选后经济信心增强且需求增长。 1922 GMT，现货金跌0.03%，报每盎司1,234.41美元，盘中大 跌1%，至2月15日来最低的1,222.51美元。 美国4月期金收跌0.5%，报每盎司1,226.50美元。 金价在周一一举跌穿200日移动均线支撑位后已经回落了超过2%。