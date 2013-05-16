国际油市：欧盟发起油价操纵调查，普氏及其订价办法受到关注

路透伦敦5月15日 - 欧洲对几大石油商操控油价进行调查，已经令定价机构普氏(Platts')及其制定油价基准的方法引起了外界注意。

相关主管机关周二对普氏在伦敦的办公室进行突击搜查，同时遭搜查的还有皇家荷兰/壳牌石油集团、BP 和Statoil 。官员们要寻找的是，这些公司通过扭曲交给普氏的报价来影响油价的证据。

普氏为麦格希集团(McGraw-Hill) 子公司，100年多年来一直向客户提供能源市场基准价格，该价格是由各方报价综合所得。普氏作为龙头报价商的身份毫无争议，其估价被用于结清数以十亿美元计的实货和衍生品交易，而这个市场规模高达2.5万亿(兆)美元。

“普氏是石油实货市场中主要的价格参考，”瑞士Petromatrix石油行业咨询师Olivier Jakob表示。“因此如果明天要关闭普氏，就会出现很严重的问题。”

现在普氏设计用来评估油价的方法正在接受检查。其中一个疑问就是，普氏所谓的“窗口”、亦及收市价(MOC)系统是否存在选择性披露。该系统在每日半小时的时间内，通过一系列买价、卖价和交易以确定价格。

普氏在报价业务方面的竞争对手ICIS和Argus Media没有使用以窗口为基础的估价程序。这两家公司规模较小，其中ICIS隶属于Reed Elsevier 。Argus称近日并没有收到欧洲监管方的质询。无法立即联系到ICIS置评。

“收市价程序遭批，因为它主要关注的价格局限在一个较短的时间窗口中，可能会因此更容易被操纵，”IHS能源分析师Roderick Bruce说。

“近几个月来，报价机构使用的其它报价技术，例如成交量加权平均等，都受到严格检视。”

普氏拒绝置评，但此前曾表示不同意关于公司权力太大的说法，并称公司的主要目的是作为一家独立报价机构，维护估价过程及报价的公正性。

汤森路透 旗下的路透新闻服务也提供油市新闻及信息，同样是普氏、Argus和ICIS在该领域的竞争对手。

普氏在全球油市中的影响力逐渐增强，引发关于权力过大的批评。批评者称普氏扮演了规则制定者的较色，将一些参与者排除在窗口之外。