国际油市：欧盟发起油价操纵调查，普氏及其订价办法受到关注

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦5月15日 - 欧洲对几大石油商操控油价进行调查，已经令定价机构普氏(Platts')及其制定油价基准的方法引起了外界注意。
相关主管机关周二对普氏在伦敦的办公室进行突击搜查，同时遭搜查的还有皇家荷兰/壳牌石油集团、BP 和Statoil 。官员们要寻找的是，这些公司通过扭曲交给普氏的报价来影响油价的证据。
普氏为麦格希集团(McGraw-Hill) 子公司，100年多年来一直向客户提供能源市场基准价格，该价格是由各方报价综合所得。普氏作为龙头报价商的身份毫无争议，其估价被用于结清数以十亿美元计的实货和衍生品交易，而这个市场规模高达2.5万亿(兆)美元。
“普氏是石油实货市场中主要的价格参考，”瑞士Petromatrix石油行业咨询师Olivier Jakob表示。“因此如果明天要关闭普氏，就会出现很严重的问题。”
现在普氏设计用来评估油价的方法正在接受检查。其中一个疑问就是，普氏所谓的“窗口”、亦及收市价(MOC)系统是否存在选择性披露。该系统在每日半小时的时间内，通过一系列买价、卖价和交易以确定价格。
普氏在报价业务方面的竞争对手ICIS和Argus Media没有使用以窗口为基础的估价程序。这两家公司规模较小，其中ICIS隶属于Reed Elsevier 。Argus称近日并没有收到欧洲监管方的质询。无法立即联系到ICIS置评。
“收市价程序遭批，因为它主要关注的价格局限在一个较短的时间窗口中，可能会因此更容易被操纵，”IHS能源分析师Roderick Bruce说。
“近几个月来，报价机构使用的其它报价技术，例如成交量加权平均等，都受到严格检视。”
普氏拒绝置评，但此前曾表示不同意关于公司权力太大的说法，并称公司的主要目的是作为一家独立报价机构，维护估价过程及报价的公正性。
汤森路透 旗下的路透新闻服务也提供油市新闻及信息，同样是普氏、Argus和ICIS在该领域的竞争对手。
普氏在全球油市中的影响力逐渐增强，引发关于权力过大的批评。批评者称普氏扮演了规则制定者的较色，将一些参与者排除在窗口之外。
石油交易商周三表示，没有出现调查对窗口活动造成影响的迹象，普氏推出的质量溢价仍在正常运作。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。