油价缩减跌幅 因美股由跌转升

* 美股扳回稍早跌幅，支持油价

* 中国制造业活动萎缩，令人担忧需求

* 美国新屋销售较前月上升2.3%

* 在美国驾车旺季前，汽油库存充裕

路透纽约5月23日 - 布兰特原油周四扳回稍早跌幅，跟随美股尾盘由跌转升之势大致收平，此前油价一度跌至三周低位，因商品期货全面走软。

交易商说，美股从稍早触及的低位稳步反弹，支持油价，油价和股市走势大致一致。

交易商还表示，美国原油期货在短暂跌至200日移动均线之下后开始回升，并站稳，位于该均线的支撑位依然稳固。布兰特原油也跟随美国原油上涨。

布兰特原油下跌0.16美元，结算价报每桶102.44美元，稍早触及5月2日来最低100.64美元后扳回约2美元。布兰特原油仍远远低于2月8日触及的2013年高位119.17美元。

美国原油期货收盘基本持平，下跌0.03美元，结算价报每桶94.25美元，且在盘后交易时段一度升至平盘上方。美国原油稍早下跌逾2美元。

中国制造业活动下降令市场担忧中国需求疲弱，令油价早盘承压。

美国公布强劲的楼市数据令市场忧虑美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能缩减刺激举措，令股市下跌，油价在大约1400 GMT触底。

“今日交投震荡。原油反弹，且大致跟随股市走势，”Tradition Energy市场研究部董事Addison Armstrong说。

汇丰(HSBC)周四公布的“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。

美国商务部周四公布，4月新屋销售年率为45.4万户，预估为42.5万户，3月修正后为44.4万户(前值为41.7万户)。美国4月新屋销售较前月上升2.3%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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