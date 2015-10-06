国际油价上扬逾2% 因汽油跳升及俄罗斯称愿意同其他产油国讨论油市

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月5日 - 油价周一结算价大涨逾2%，受美国汽油期货上扬及俄罗斯愿意同其他主要产油国讨论油市的消息带动。
美股上扬给油市等其他美元计价商品来进一步支撑。
布兰特原油期货收高1.12美元，或2.3%，报每桶49.25美元。
美国原油期货收高0.72美元，或1.6%，报每桶46.26美元。
美国汽油期货升3%，扶助提振油价和其他油品价格。
“今日油品期货领涨，但看来也从股市大涨刺激的风险意愿普遍上升中得益。”Liquidity Energy经纪Peter Donovan称。
俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯是全球最大石油生产国。
尽管有这些利多迹象，但一些分析师为油价重启跌势作准备，预计本周美国政府数据将可能显示原油库存进一步增加。
路透调查周一显示，市场预计美国上周原油库存连升第二周，增加180万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三发布周度库存数据。上周EIA公布，截至9月25日该周美国原油库存增加约400万桶。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。