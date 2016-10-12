焦点：主要产油国将开会敲定为期六个月的限产细节 俄罗斯表态支持

路透伊斯坦布尔10月11日 - 石油输出国组织(OPEC)周三将与非OPEC成员国召开会议，以敲定至少六个月的全球限产协议细节。俄罗斯表示支持限产。

OPEC成员国石油部长已经在伊斯坦布尔的能源会议上开始一系列协商，以强化对上月在阿尔及利亚达成的OPEC协议的支持，并希望在11月末协议可以付诸实施。

随着全球供应过剩，自2014年中以来油价已缩水一半以上。

“可以说非OPEC些国家目前也希望加入...我们不是在讨论支持，而是讨论贡献，”沙特能源部长法力赫周二在伊斯坦布尔对路透表示。

据OPEC部长，一些OPEC成员国和俄罗斯、阿塞拜疆等非OPEC国家的代表，将在全球能源会议期间于周三1100GMT举行圆桌会议，墨西哥代表或许也会参加。

OPEC秘书长巴尔金都表示，如果达成协议，最初实施期限为六个月，之后再进行评估。

“我们相信其他非OPEC产油国将参加这一协议，因为这符合所有产油国...及消费者的利益，”巴尔金都说。

委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)表示，他希望协议实施时间延长至一整年，把不同产油国的产出高峰期包括在内。

OPEC上月在阿尔及尔就温和减产达成一致。目标是将石油产量削减至3,250-3,300万桶/日。OPEC当前石油产量处于创纪录的3,360万桶/日。

国际能源署(IEA)周二称，若OPEC和俄罗斯达成协议的减产幅度够大，则全球油市可能加速恢复供需平衡，但在更多细节浮现之前，尚不清楚这个速度有多快。

鉴于近年来全球石油库存高达30亿桶，且OPEC成员国利比亚和尼日利亚致力提升之前因国内冲突导致缩减的产量，因此任何协议都将面临挑战。

OPEC的第三大成员国伊朗曾表示，在该国日产量回升到国际制裁前的水准400万桶前，将不会抑制供应。伊朗于2012年遭国际制裁，今年1月才解除。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在伊斯坦布尔会议上表示，根据协议俄罗斯将维持当前原油产量不变。俄罗斯9月原油日产量为1,110万桶。

俄罗斯总统普京周一表示，俄国准备好加入OPEC成员国提议的限产计划。

但俄罗斯国家石油公司(ROSN.MM)执行长谢琴(Igor Sechin)称，公司不会限产。谢琴是俄罗斯最具影响力的石油公司高管。

法力赫表示，出于此前的安排，他不会出席周三会议，但周二在伊斯坦布尔会见了诺瓦克。

根据沙特能源部的一份声明，法力赫和诺瓦克本月稍晚将在利雅得会晤。

声明指出，“部长们(法力赫和诺瓦克)强调，两国致力于合作，并与其他产油国，OPEC国家和非OPEC国家一道，帮助改善油市基本面，这将有利于原油生产国、消费国、能源行业和全球经济。”(完)