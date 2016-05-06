石油业者合作发展标准生产设备以削减成本--壳牌

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月5日 - 包括皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)及BP(BP.L)在内的十家石油公司，正齐力发展标准生产设备，这是竞争对手间罕见的协调行动，藉此节省资金，因低油价令预算承受压力。
壳牌项目暨技术总监Harry Brekelmans对路透表示，可能以较低成本量产的产品项目包括订制阀门、涂料及水下设备。
在过去两年产业不景气导致新项目的核准接近停滞后，这些公司也希望设立机构，为未来节省资金寻找出路。
“我们正和其他许多经营者及供应商合作，聚焦于标准化和共同要求，并一直推动至如何创造出共同的库存，”Brekelmans周三接受电话采访时称。
其他参与该计划的业者还有法国道达尔(Total)(TOTF.PA)、Sonangol、Eni(ENI.MI)、Woodside(WPL.AX)、Engie(ENGIE.PA)、沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)以及挪威国家石油公司(STL.OL)。
Brekelmans还表示，这项名为设备采购规格标准化的计划是由国际石油和天然气制造商协会(International Association of Oil and GasProducers)所支持，可望为壳牌等公司省下数以十亿计美元。
然一些分析师则质疑，竞争对手之间的合作谈何容易。(完)
(编译 戴素萍 审校 许娜)
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