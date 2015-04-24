焦点：产油商对油价上涨不抱希望 但华尔街赌定油价反弹快于预期

图为纽约商品交易所一名原油和天然气期权交易员。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透休斯顿4月23日 - 针对疲弱油市何时复苏，产油商和华尔街的看法存在越来越大的分歧。

从本周在石油业最大年度盛会上聚首的业内高管处获悉，经过七个月的下跌后，油价已从去年夏季时的每桶超过107美元暴跌至42美元，产油商预计油价在未来五年左右时间内仍维持在每桶60美元上下。

产油商选择裁员并削减开支，认为油价仍将维持疲软。

“我们预计(油价)还会在长时间内维持低位，”BP首席执行官Bob Dudley称。

但金融市场已在预期油价上涨，忙着买进能源类股，并酝酿私募股权收购交易，赌定油价周期变化的速度要快于行业预期。

“企业管理层和金融界的看法明显存在差异，”摩根路易斯(Morgan Lewis)律师事务所休斯敦地区合伙人David Asmus在出席IHS CERAWeek能源会议的间隙时说。

这种观念上的差异未必就不常见。相比承担更多风险赚钱的投资者和交易员，能源企业的管理层通常看法更为保守。

“股市已经在寄望油价上涨，”IHS首席执行官Scott Key说。“他们预计一年为期。而石油产业一向更有耐心。”

但和过去几年不同的是，这种看法分歧可能会对未来油价走势产生深远影响。

在油价每桶100美元的非正式目标维持五年之后，石油输出国组织(OPEC)放弃了通过减产控制市场的努力，留下能源公司削减钻机数和限制供应量。

能源企业削减产量，以及油价回归新平衡点的速度和幅度，将主要取决于油企高管对未来几年油价情况的预估。

**潜下心来**

石油行业的高管本周表示，他们正在计划采取紧缩措施，以扛过油价持续处于低位的情况。

“尽管可以寄望油价会升至每桶75美元，但我认为也必须为更低的油价做好准备，”西方石油(Occidental Petroleum)(OXY.N)的首席执行者Stephen Chazen说，并称他认为油价将维持在每桶60美元。

他的观点得到了其他CERAWeek会议与会者的回应。BP (BP.L)、艾克森美孚(XOM.N)等大型石油企业和一些小型独立油企的首席执行长均在此次会议上表示，他们在为油价长期处于低位做准备。

即便是Pioneer Natural Resources (PXD.N)的首席执行长Scott Sheffield也预计，原油价格在五年内将维持在每桶60-80美元之间。Sheffield是最乐观的油企CEO之一。该公司计划在今夏增加钻探活动。

Asmus指出，油企的股票价格已经开始反弹，Pioneer股价自12月以来上扬了约30%，超过同期商品市场的涨幅。标准普尔油气生产商指标.SPSIOPTR自2月以来上涨逾24%。

Asmus称，私募股权基金已经捧出大笔资金寻求并购目标，要以便宜的价格获得在能源产业的曝险，因他们认为原油价格将回升。

就在两个月以前，黑石(BX.N)宣布它们推出的第二支专注于能源业的私募股权基金获得了超额认购，投资者的参与兴趣远超过45亿美元的基金申购上限。根据黑石此前发布的一份声明，这个新能源基金的投资者涵盖养老基金、主权财富基金、保险公司、慈善基金、基金会和家族投资者。

Asmus称表示，“如果所有投资者都认为油价将在每桶50多美元的区间徘徊三年，那么就不会有那么多资金涌现出来，等待着在能源领域寻觅机会。”(完)

(编译 刘秀红/艾茂林/汪红英/高琦 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。