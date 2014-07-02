焦点：石油闲置产能恐难因应供应严重受损情况 或需动用战略储备

路透伦敦7月1日 - 业内官员和分析师表示，若伊拉克南部出口受到影响，全球石油行业闲置产能恐难以因应再次出现的严重供应中断，各国政府或动用战略储备的可能性上升。

伊拉克政局动荡，利比亚供应差不多完全中断，再加上西方对伊朗实施制裁，以及叙利亚和伊拉克北部的冲突，令市场日供应减少近300万桶，相当于全球需求的逾3%。

沙特增加供应，美国页岩油开发荣景，有助于填补供应缺口，但若再出现危机，将加剧对沙特的依赖，因沙特在闲置产能中独占很大一部分。

伊拉克的政局动荡，加大了对该国出口受到影响的担忧。迄今为止，伊拉克南部出口并未受到影响。

国际能源署6月时估计，全球闲置产能为330万桶/日。伊拉克日产约330万桶，南部巴士拉附近日出口量约250万桶。

“如果我们再次出现供应遇阻的情况，闲置产能将真正受到考验，”Petromatrix油品分析师Olivier Jakob表示。“应对供应严重受阻的办法，依靠战略石油储备的程度将高于闲置产能。”

若出现供应中断，美国战略石油储备和其他IEA发达国家成员国的类似储备，将是石油消费国的最后防线。

如果石油供应再次出现重大中断，西方国家放松对伊朗石油出口监控的可能性将提高。

上次动用战略石油储备是在2011年利比亚危机时。全球第二大石油消费国中国不是IEA成员，但也持有石油储备。

“如果伊朗巴士拉或其周边受到重大冲击，短期内将非常有利油价，可能导致释出IEA战略石油储备，”一位参与战略石油储备事务的离职政府官员表示，这名前官员目前在一家油企工作。

伊拉克表示，出口石油的主要产地--南部油田目前很安全。石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，如有必要，OPEC将生产更多石油。

**沙特做好准备**

IEA估计，可用的闲置产能有330万桶/日，其中265万桶/日来自全球最大的石油出口国--沙特阿拉伯。

一位沙特官员上周重申，沙特愿意弥补供应短缺。

“如果客户要求，沙特有能力日产1,250万桶石油，”一沙特官员称，“石油资源、生产设备和管理都能支持。”

但一些行业人士质疑，沙特以每日1,250万桶满负荷运转能坚持多久。该国此前从未把产量提高到这样的水平，2013年时的日产量曾达到1,010万桶，据信是该国的纪录高位。

“从技术层面而言，沙特阿拉伯的日产量或许有能力接近1,250万桶，但这很可能是通过消耗库存的方式实现的，因此坚持的时间有限，”JBC Energy的David Wech说。

结果就是，实际上可用的备用产能可能少于IEA的官方估计。

“全球备用产能是每日150万桶，绝大部分在沙特阿拉伯，不过在短时期内我们也可以暂时提高产能，比方说每日增加100万桶，”一名前IEA官员表示。“我认为人们自满的程度令人诧异。”

Jakob等分析师称，除沙特阿拉伯之外，若西方取消针对伊朗的制裁，也有望在短时期内提高供应量。不过目前还没有取消制裁的迹象。

所以伊拉克南部的石油产出迄今尚未受到影响无疑是万幸。布兰特原油期货LCOc1在6月19日触及每桶115.71美元的九个月高位后，目前已经跌破113美元，因交易商认为供应中断的风险下降。

“若情况一如我们的预期，伊拉克石油生产没有遭遇重大干扰，那么布兰特原油期货价格应会回吐近期的多数涨幅，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。

“倘若供应遭到严重干扰，则预计油价至少会涨到120美元。”(完)

(编译 李爽/杜明霞/徐文焰；审校 蔡美珍)

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