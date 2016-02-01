高盛称产油国协同减产“非常不可能”

路透1月31日 - 投资银行高盛称，“尽管油价急剧反弹，但我们认为不会出现减产这种状况，除非全球经济增长由当前水平大幅减弱，而这不符合分析师的预期。”

高盛称，“我们重申我们的看法，即油价需要保持足够低的水平，才能迫使基本面产生趋向新平衡的调整。”

高盛称，“我们认为这个转变阶段需要油价继续保持在每桶40美元(金融压力)和20美元(经营压力)之间，一直到2016年下半年。这个阶段可能表现为波动率较高且没有明显趋势，可能还会刷新低点。”

高盛称，“我们依然认为协同减产非常不可能，若协同减产，最终将自掘坟墓。”

高盛称，“去年油价上涨之后，美国活跃钻机数目即很快增加，我们预测如果油价接近每桶60美元，这种反应会再次出现。”

高盛称，“如果有减产行为发生，那么其对库存的影响才是最值得关注的，正如当前非OPEC产油国的指引，只有当库存停止累积，减产才能提振油价。”

高盛还称，“油价对减产声明的最初反应或许是上涨，但我们认为除非库存下降，否则这个走势会消退，油价远期曲线仍将保持正价差。”

高盛指出，一旦当前的拐点阶段得以通过，可能在今年下半年完成，那么预计油价表现将超过其他基本和大宗商品。

高盛表示，“如果仓储能力不足的紧张情况变得更加频繁且波及更加广泛，那么即便美国西德克萨斯中质油(WTI)价格的波动率超过100%，也丝毫不会让我们感到惊讶，并且库欣陆上仓储局面将导致WTI波动率超过布兰特原油波动率。”(完)