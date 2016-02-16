沙特和俄罗斯等主要产油国同意冻结产出

安联保险与渣打银行签署15年协议 面向亚洲展开银保合作
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透多哈2月16日（记者 Rania El Gamal） - 俄罗斯、沙特阿拉伯等全球主要石油出口国周二同意冻结石油产出，以应对石油供应过剩，但亦指出该协议仍取决于其他产油国的跟进。伊朗没有参会，且计划增加出口运量。
沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉的石油部长在多哈举行会晤，之前未透露这次会面计划。
沙特石油部长欧那密表示，将产出冻结在1月的水平上是恰当的措施，未来几个月可能会考虑稳定市场的新举措。
欧那密希望其他产油国采纳上述提议，委内瑞拉石油部长表示周三将与伊朗和伊拉克进行更多对话。
伊朗曾宣称要大幅增加产量，以寻求重新获得多年来遭受国际制裁期间失去的市场份额。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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